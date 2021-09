Un hecho insólito ocurrió en Puerto Madryn. Una mujer vivió una mala experiencia a la hora de emitir su voto en la escuela 152 de la ciudad. Cuando se acercó a la mesa que le correspondía, le informaron que "ya había votado".

"En la mesa no me dieron ningún tipo de explicación, me quedé con mucha bronca, mucha indignación", relató Cristina.

En ese contexto, la mujer contó que cuando llegó con su DNI, el presidente de mesa le dijo: "Estás tachada, está tu firma" y ahí el hombre comparó la que aparecía en el documento y la que figuraba en la planilla.

La situación ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana en el marco de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo.

"Me acerco a votar, llego a la mesa, me tocaba la mesa 403, el orden 73, presento mi DNI y me dice el presidente de Mesa que ya había votado", manifestó indignada.

Asimismo, Cristina contó que en la discusión, ella le aseguró: "No puede ser porque acabo de llegar y tengo mi documento, y me dijo acá ya votaron". Resulta que había un nombre escrito y no era el de ella. "¿Qué tiene que ver ese nombre con el mío?, bueno pero vos ya votaste y no podes votar", le dijo el presidente.

Momentos después, llegó la delegada y Cristina le comentó la situación. "Estaba muy enojada porque le parecía una aberración, nunca lo había vivido", reveló.

La mujer llamó a la Junta Electoral para hacer la denuncia. "Yo pedía que se impugne la mesa, es un error muy grave", concluyó.

Fuente: AdnSur.