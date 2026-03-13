YPF vuelve a mirar a Chubut: La formación que empieza a generar expectativa

La mención se produjo durante el cierre del evento Argentina Week realizado en Nueva York, donde el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, repasó las oportunidades energéticas que la empresa evalúa en distintas regiones del país.

En ese contexto, señaló que la compañía proyecta explorar el potencial no convencional de la formación D-129 en Chubut, ubicada dentro de la histórica cuenca del Golfo San Jorge.

El comentario generó atención entre analistas del sector porque el encuentro estuvo centrado principalmente en el desarrollo de Vaca Muerta, mientras que la referencia a Chubut apareció como una posibilidad futura dentro de la estrategia de exploración.

Interés que aparece en medio de cambios en la cuenca

La referencia a la formación D-129 se produce en un momento de transformaciones para la actividad petrolera en la provincia.

Por un lado, YPF se encuentra en proceso de venta del histórico bloque Manantiales Behr, uno de los campos más emblemáticos de producción convencional de Chubut. Por otro, el posible interés por recursos no convencionales en esa misma área vuelve a instalar preguntas sobre el futuro de la cuenca.

La formación D-129 se extiende por debajo de sectores productivos históricos y especialistas estiman que abarca cerca de 10.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a aproximadamente un tercio de la extensión de Vaca Muerta.

Antecedentes de exploración

En perforaciones exploratorias realizadas en años anteriores se habrían registrado caudales iniciales cercanos a 50 metros cúbicos diarios de petróleo y alrededor de 12.000 metros cúbicos diarios de gas.

Dentro de la industria, esos resultados fueron considerados indicadores preliminares, aunque todavía insuficientes para determinar la viabilidad de un desarrollo a gran escala.

Por el momento, YPF no anunció planes concretos de perforación ni cronogramas de inversión para la formación D-129.

Una cuenca que busca alternativas

La cuenca del Golfo San Jorge ha sido durante décadas uno de los pilares de la producción petrolera argentina. Sin embargo, en los últimos años registra una caída sostenida en la producción convencional, lo que llevó a distintas compañías a evaluar nuevas alternativas de explotación.

En ese escenario, algunas empresas comenzaron a explorar el potencial no convencional de la zona.

La compañía Pan American Energy inició en 2025 perforaciones piloto de shale gas en áreas como Cerro Dragón y Río Chico, lo que sugiere que el interés por estas formaciones geológicas empieza a ampliarse dentro de la cuenca.

La estrategia energética que planteó YPF

Durante su exposición en Argentina Week, Marín sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta seguirá siendo el eje central de la estrategia energética del país.

Según el ejecutivo, ese reservorio podría permitir que Argentina alcance exportaciones energéticas de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares anuales hacia 2032.

También señaló que proyectos como Argentina LNG y el sistema de transporte VMOS buscan consolidar un esquema exportador de gran escala, con participación de compañías internacionales como Eni y ADNOC.

En paralelo, el ejecutivo mencionó otras áreas en evaluación dentro del país, entre ellas:

Perforaciones en la llamada “lengua de Vaca Muerta” en Mendoza.

Un nuevo pozo exploratorio en Palermo Aike.

La exploración del potencial de la formación D-129 en Chubut.

Un tema que vuelve al debate energético

Por ahora, la referencia a la D-129 aparece como una línea de análisis dentro de la estrategia exploratoria, sin anuncios concretos de inversión.

Sin embargo, la mención pública de YPF volvió a instalar el tema en el debate energético y abrió interrogantes sobre qué lugar podría tener Chubut dentro del mapa de los recursos no convencionales del país.

O.P.