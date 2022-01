La Presidente del Bº Chanico Navarro, Élida Melín, se refirió a la necesidad de contar con mercadería fresca y seca para iniciar con el comedor, un servicio que los vecinos esperan en este inicio de año.

En este sentido, Melín sostuvo que está esperando que la Municipalidad "me envíe el pedido. Ahora no tenemos nada y precisamos ayuda para iniciar la actividad".

Y destacó que este comedor "funciona gracias a la ayuda de la gente, ayer una persona acercó una bolsa de papas, pero no tenemos nada mas".

La representante de los vecinos indicó que hoy no están abriendo la sede "porque me apena no tener que ofrecer, pero si algún vecino quiere colaborar me puede contactar".

"Hay vecinos que quieren dejar su tupper, pero no se cuando vamos a tener mercadería para cocinar", afirmó Melín.

Y pidió la colaboración de los vecinos de Esquel, "si los comerciantes o panaderos nos pueden ayudar, sería buenísimo".