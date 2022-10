Días atrás, el Ministro provincial Leandro Cavaco participó de una reunión con la Comunidad Nahuelpan, organizada por la Cámara de Comercio. En ese marco, el funcionario comentó que el reclamo que recibieron fue porque la comunidad pretende ser parte del canon de La Trochita.

"Tuvimos una muy buena reunión con diálogo y respeto. Empezamos a buscar soluciones desde el Gobierno Provincial que tiene que ver con el sector productivo y participación que reclaman ellos sobre La Trochita. Eso hay que sentarse, discutirlo y verlo porque no es tan sencillo. Con los productores ya estamos trabajando para dar respuesta a lo que nos están pidiendo", indicó Cavaco.

Asimismo, el Ministro agregó: "Hay que sentarse, dar la cara y hablar con cada uno de los actores y solucionar los temas. Resolver lo que uno se compromete y si algo no se puede, decir que no se puede. Sin dar vueltas".

En detalle, Cavaco dio a conocer: "Ellos pretenden o manifiestan que quieren ser parte del canon o recibir alguna rentabilidad o regalía por La Trochita, pero el tema es que no da ganancia. Este año proyectábamos llegar al punto de equilibrio, es decir que la cuenta da cero y el estado no ponga más plata para que funcione La Trochita. Con la inflación, paritarias y demás se ha hecho un poco más lejos llegar al punto de equilibrio y no se va llegar, pero se va a reducir el déficit. El reclamo quizás viene de alguna suposición de información que cuando uno hace los números, no termina siendo tan real. El aporte puede venir con acompañamiento al sector productivo", concluyó.