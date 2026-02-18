“Quiero encontrarla”: El desgarrador mensaje de la pareja de la joven desaparecida mientras buceaba en Madryn

La desaparición de Sofía Devries, la joven buzo de 23 años que sufrió un incidente durante una práctica en Punta Cuevas, en Puerto Madryn, desató conmoción, angustia y fuertes cuestionamientos. Mientras continúa el operativo de búsqueda en el mar, un desgarrador posteo en redes sociales de su esposo encendió aún más la polémica.

Sofía es intensamente buscada desde el lunes, cuando realizaba una inmersión a unos 20 metros de profundidad en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). Por motivos que todavía son materia de investigación, la joven se habría descompensado bajo el agua y no logró ascender por sus propios medios.

El mensaje del esposo

En medio de la desesperación, su esposo publicó un extenso texto que rápidamente se viralizó. En la imagen se presenta como “Leo, dueño de VAMP”, y describe a Sofía como “mi mujer, mi compañera”.

“Lamentablemente tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. ¡Quiero encontrarla!”, escribió.

Pero el posteo no se limitó al pedido desesperado. También incluyó duras críticas contra el accionar de la Prefectura Naval Argentina y de la fiscalía interviniente. Según expresó, el operativo no habría tenido un “rápido accionar” y se habrían priorizado cuestiones burocráticas por encima de la búsqueda inmediata y la aceptación de ayuda de otros buzos de escuelas locales.

“Cero asistencia y cero comprensión humana”, sostuvo en uno de los tramos más duros del mensaje, donde además cuestionó que se les solicitara firmar una declaración para no retirarse de la ciudad mientras avanza la investigación.

El texto concluye con un grito desesperado: “Necesitamos que aparezca Sofía. Mi amor, te estamos buscando y esperando. Queremos a Sofía con nosotros”.

Cómo fue el incidente en Punta Cuevas

Según la información preliminar, el hecho ocurrió durante una práctica vinculada a una certificación internacional de buceo. En circunstancias que aún no fueron determinadas oficialmente, Sofía habría sufrido una descompensación a 20 metros de profundidad.

Tras el aviso, se activó el protocolo de emergencia y en el lugar intervino Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos, equipos especializados y robots de exploración subacuática para intentar localizarla. Las tareas de búsqueda continúan con coordinación entre distintas fuerzas.

Investigación penal: qué se analiza

El Ministerio Público Fiscal interviene para esclarecer lo sucedido y determinar si existió o no responsabilidad penal en el hecho. La causa se inició bajo la órbita de la fiscal María Angélica Carcano, quien estaba de turno, y luego fue derivada a la fiscal María Eugenia Vottero, que actualmente conduce la investigación.

Por el momento no hay personas imputadas. Se tomaron declaraciones a quienes participaron de la actividad y se realizan pericias técnicas para reconstruir con precisión qué ocurrió bajo el agua.

El eje central de la investigación es determinar si el episodio fue una contingencia propia del buceo o si existieron eventuales omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles. En caso de comprobarse una falta a los deberes de cuidado, podría configurarse responsabilidad penal.

