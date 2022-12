Luego de que la Selección Argentina se consagró campeón mundial en Qtar 2022, el mundo entero se manifestó en las redes sociales a través de cientos de reacciones.

De esta manera, Google registró su tráfico de búsqueda más alto en 25 años durante la final y los festejos de los jugadores envolvieron todas las plataformas virtuales. Con este escenario, Lionel Messi, además de conseguir una de las hazañas deportivas más esperadas, rompió un nuevo récord: tener la publicación con más Me Gusta en Instagram.

Pocos minutos después de superar al rival, el capitán publicó una imagen en la que se lo vio sonriente en el estadio Lusail y con el trofeo en las manos. “Campeones del mundo. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”, expresó al pie de la imagen.

“Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos proponemos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades. Es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. Lo logramos, ¡vamos Argentina! Nos estamos viendo muy pronto”, concluyó junto con el emoji de la bandera argentina.

A los pocos minutos, los usuarios de las redes sociales se percataron de que ya tenía más de 30 millones de Me Gusta y a partir de ese instante comenzó una campaña con la expectativa de superar la marca de @world_record_egg, cuenta que se realizó precisamente para este fin.

“Si le diste like al huevo, sacáselo”, escribió @MatiMow en la red social del pajarito. Rápidamente, las personas replicaron el posteo en sus respectivas cuentas y, dos días después de la final, se cumplió el propósito. Con más de 57 millones de Me Gusta y casi 2.000.000 de comentarios, es la foto con más reacciones de la historia.