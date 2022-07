En un nuevo programa de Firma y Aclaración con la conducción de Ricardo Bustos, el invitado en esta oportunidad fue el Secretario de Obras Públicas de la ciudad de Esquel, Herman Torres, ante las condiciones climáticas que han afectado las calles y los servicios de la ciudad.

En ese marco, Torres hizo hincapié en que no hubo equipos técnicos en Esquel que hayan hecho una planificación urbana de la ciudad, que ha crecido mucho en los últimos años. Asimismo, se refirió a la pavimentación, dado que hoy en día hay más calles de tierra. También habló de la falta de servicios y a la posibilidad de ser candidato a intendente.

"Tenemos estaciones muy marcadas, acá es así. Es el segundo invierno que me toca y tengo un poco más de experiencia. Había visto cuestiones que me preocupaban y avanzamos en eso. Logramos terminar los pluviales, que fue una obra que está garantizando mucho los desagües y las grandes inundaciones que tenía la ciudad. Las obras tienen que ser ejecutables y económicamente razonables", expresó el funcionario municipal.

Sobre la obra de los pluviales, Torres agregó: "Se hicieron 9000 metros lineales de conductos, que significan 150 o 160 rejillas. Eso, si uno lo ve en la ciudad, se ve reflejado que se activa el sistema en cómo fue proyectado. Con estas lluvias intensas, el sistema colapsa, pero cuando vuelve a la normalidad reacciona enseguida. Esta obra fue proyectada hace 15 años y la ciudad ha cambiado mucho. La obra no sé si quedó chica, pero hay lugares que necesitan obras complementarias a esta".

El Secretario también habló del desnivel de la ciudad, que influye en el trabajo de los desagües: "Hoy la mayor cantidad de agua las tenemos en las zonas altas. La ciudad se extendió mucho y ha generado esta situación. Hay lugares que nos resulta muy difícil controlarlos, hasta que llega al centro. Hoy el centro no tiene ese problema, pero Esquel tiene un problema de pendiente muy importante. Desde el acceso del puente hasta la Politécnica hay 60 metros de desnivel y desde Roggero hasta el arroyo tenemos 40 metros. Eso hace que el agua corra y corre con mucha intensidad. Los sistemas no alcanzan", manifestó.

En cuanto al pavimento en Esquel, Torres contó: "Tenemos 560 cuadras pavimentadas y 700 no están pavimentadas y se producen estos problemas. Esos problemas se solucionan con máquinas y tiempo. Teníamos un proyecto para consolidar el suelo de otra manera, pero la solución es pavimentar o adoquinar. Hoy el tránsito en Esquel es muy alto. Hay más o menos 20.000 autos que tributan, así que suponemos que deben haber más de 30.000 autos en la ciudad. Pavimentar no es barato y mantener las calles tampoco es barato".

"Obras Públicas y Desarrollo Social tenemos más demanda. Yo presenté un proyecto en Nación para pavimentar 76 cuadras. Hay que ver los barrios nuevos que se generan, deberían tener cordones cunetas y asfalto. Tenemos un grave problema, que la densidad poblacional en una cuadra es muy baja. El costo es muy alto", añadió.

Además, Torres habló de la demanda que hay en la ciudad ante el crecimiento de la misma: "La demanda nos está ganando hoy. El mantenimiento de las calles pavimentadas hay que hacerlo y es carísimo. Significa una inversión importante mantener todo eso. En los servicios estamos muy mal en cuanto a los sanitarios. La planta cloacal estaba proyectada para 20.000 habitantes y hoy tenemos 40.000. Está colapsada hace un tiempo y está mandando residuos al Río Percy. Trabajamos en un proyecto con la Cooperativa y estamos buscando financiamiento. El proyecto ejecutivo sale 30 millones de pesos, la obra hay que hablar en dólares. La obra iría en el cruce del lago y Trevelin, a la izquierda. Es un lugar que había donado la gente de Estancia El Principio. La nueva planta estaría proyectada para un crecimiento importante de la ciudad. En su momento, se hablaba de 1000 millones de pesos", expresó.

En cuanto a otras obras necesarias, dijo: "La capación de agua es un tema importante por el verano y se nota. Por suerte, ahora hay una nueva captación para licitar y eso va a mejorar y dar cierta tranquilidad para los servicios. No para derrochar agua, sino para que la Cooperativa pueda llegar a los sectores que hoy tienen distribución. Agua tenemos, recurso hídrico tenemos. Tenemos la posibilidad de traer hasta de Futaleufú. Necesitamos una inversión importante para la ciudad. Hace mucho tiempo no se hacen inversiones y el sistema cloacal en Esquel está rebalsado. Esto es producto de que falta una obra importante para garantizar que la Cooperativa te dé el servicio".

"Los servicios están colapsados. Hace pocos días se normalizó el servicio de gas, pero hay barrios que no tienen gas como Valle Chico, el Percy y otros barrios altos. La falta de servicios te limita a que la gente venga a construir y la ciudad no puede crecer. Hay barrios que están para desarrollarse".

Por último, el Secretario de Obras Públicas se refirió a una posible candidatura a intendente: "Lo que pienso siempre y veo es que estoy convencido de eso, viene el gran desafío para el próximo intendente. La verdad que uno se imagina la ciudad de otra manera, porque viví siempre acá. Nosotros no hemos tenido servicios y soy consciente. Ahora soy el receptor de toda esta demanda y lo planteaba más de una vez. Al intendente le he dicho sobre el problema de esta demanda de servicios. El plan está en función de la demanda. Hay obras avanzadas y si se consigue financiamiento hay que tener un buen equipo de trabajo que sea capaz de desarrollar una ciudad que esté a la altura y Esquel no lo ha tenido. No hay gente que haya planificado la ciudad. Intenté una vez ser intendente y ahora pasaría por conformar un equipo de gente que esté convencida de lo que yo creo que hay que hacer", concluyó Torres.