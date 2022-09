Municipio y SOEME sin acuerdo: el gremio advierte que "la paciencia tiene un límite"

Luego de varios días con reuniones, pero sin definiciones, el SOEME se declaró esta mañana en estado de alerta y no se descartan medidas de fuerza dado que no hay acuerdos por los aumentos de sueldo para empleados municipales.

En ese sentido, el Secretario de Seccional del gremio, Tomás Ulloga, comentó: "Esta mañana, el Intendente nos hizo saber estas dos propuestas y sabemos que sigue siendo insuficiente. Están abusando de nuestro diálogo y es una falta de respeto a los trabajadores municipales. El porcentaje que estamos pidiendo es racional y se puede dar, por eso molesta. Nosotros apostamos mucho al diálogo y cuando se malinterpreta o no se usa para avanzar, tiene un límite y una paciencia".

"No estamos lejos, pero si hay voluntad, usemos el diálogo para avanzar y que se tomen decisiones porque después vemos que sale plata para todos lados. El Intendente nos decía que hay gente sin laburo y hay que gestionar. Esquel no gestiona y eso es una responsabilidad del intendente, porque la necesidad más grande de Esquel es el trabajo. Siempre llevamos una propuesta clara y nunca vamos a querer que el municipio se desfinancie porque no es la idea", agregó Ulloga.

Asimismo, indicó: "Tenemos un mandato de la asamblea y lo vamos a respetar. Nosotros queremos que se cierre con buen diálogo y que se siga negociando. Si usamos el diálogo para no tomar decisiones, no sirve de nada tener reuniones y no avanzar. Nosotros esperamos respuestas de ellos para darle a nuestros compañeros. Tomaremos decisiones y después, cuando se toma una medida de fuerza, cuesta mucho levantar estas cosas. Esto no sirve y no ayuda a llegar a un acuerdo que a los trabajadores se les vea remunerado en el sueldo".

En cuanto a los números de la propuesta, Ulloga consideró: "Arrancamos con una propuesta bastante alta para negociar y ya cedimos. Esta es nuestra propuesta última porque sabemos que se puede dar. Después vemos que aumentan los viáticos y los únicos que los usan son los funcionarios. ¿Para qué se están usando? si Esquel no tiene obras. Se lo hemos dicho a la Secretaria de Hacienda. Eso les molesta a los compañeros cuando discutimos los números para los trabajadores municipales".

Por último, el Secretario de Seccional advirtió: "La paciencia tiene un límite y ya la hemos tenido. Seguimos apostando al diálogo, pero un diálogo en el que se pueda avanzar. Hay un montón de cosas en el municipio que se hacen mal y sabemos que este aumento se pueden dar porque están los números. Hay que tomar la decisión y no estamos pidiendo aumento de impuestos, para que les quede claro a los vecinos. Hoy en la asamblea tomaremos la decisión que tengamos que tomar".