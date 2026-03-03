Fontana lo dio vuelta y son cuatro los equipos que lideran la zona Centro Sur

Tras la derrota ante Belgrano por la primera fecha, el elenco de Fontana de Trevelin consiguió este domingo una importante victoria como local ante San Martin de Esquel por 3 a 2 en uno de los encuentros correspondiente a la zona Centro Sur del “Torneo Clausura 2026 Horacio Del Blanco”.

Los goles del equipo dirigido por Daniel Monsalve fueron convertidos por Brian Roldán en dos oportunidades (ambos de penal) y Juan Ereno en tanto para San Martin, que lo ganaba por dos a cero, habían anotado Flores y Di Prinzio.

Por la misma zona, Independiente Deportivo derrotó a Juventud Unida de Gobernador Costa por 3 a 2, partido que se jugó en el barrio Badén; en tanto quedó libre en esta oportunidad el equipo de Belgrano de Esquel.

Por su parte, en la zona Comarca, Defensores de Lago Puelo es el único equipo que consiguió dos victorias en igual presentaciones. Derroto a San Martín de El Hoyo por un categórico 7 a 1.

Por la misma zona, Frontera de Lago Puelo goleó a Ferro de El Maitén por 3 a 0, en tanto el elenco rojo del Deportivo El Maitén superó a Belgrano de Cholila por la mínima diferencia.

Con estos resultados y cumplidas dos rondas, en la zona Centro Sur se da la particularidad que hay cuatro equipos como líderes: San Martin de Esquel, Belgrano de Esquel, Independiente Deportivo y Fontana de Trevelin, todos estos con tres unidades cada uno, en tanto Juventud Unida de Gobernador Costa (quien quedó libre en la primera fecha) no suma ninguna unidad.

En lo que respecta a la zona de la Comarca, Defensores de Lago Puelo es líder con seis unidades, lo sigue Frontera con 4, aparecen Deportivo El Maitén y Ferro de la misma localidad con 3, en tanto Belgrano de Cholila tiene un punto. Cierra la tabla, San Martín de El Hoyo que no suma ninguna unidad.

Por último, señalemos que hoy a partir de las 13 horas se llevará a cabo una importante reunión en el predio de la AFA para saber si se confirma, o no, el paro de las actividades futbolísticas en todo el país.

Recordemos que el gobierno nacional, a través del ARCA, promueve distintas denuncias hacia los máximos dirigentes del fútbol argentino y los clubes mostraron un amplio apoyo hacia el ente máximo del fútbol

De confirmarse el paro previsto para este fin de semana, no se jugará la tercera fecha del fútbol cordillerano en ninguna de sus categorías.