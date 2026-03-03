Parque Nacional Lago Puelo aclaró que el animal avistado no era un huemul: Cómo diferenciarlo del ciervo colorado

El Parque Nacional Lago Puelo emitió una aclaración oficial luego de que durante el fin de semana circulara una publicación que aseguraba el avistamiento de un huemul en la zona. Según informaron, el ejemplar observado no correspondía a esa especie nativa en peligro de extinción, sino a un ciervo colorado, considerado especie exótica invasora en la Patagonia argentina.

La confusión no es inusual: a simple vista, ambas especies pueden parecer similares para quienes no están familiarizados con sus características. Por eso, desde el área protegida difundieron información para poder distinguirlas correctamente y evitar desinformación.

Huemul: monumento natural y especie en peligro

El huemul (Hippocamelus bisulcus) es un ciervo nativo de la región andina patagónica y está declarado Monumento Natural, la máxima categoría de protección legal en Argentina. Su caza o cualquier tipo de hostigamiento está prohibida en todo el país.

Principales características:

Altura de entre 80 cm y 1 metro a la cruz.

Cuerpo robusto, con miembros cortos y gruesos en la parte superior.

Pelaje denso, de color bayo grisáceo; vientre, parte inferior de la cola, contorno de ojos y extremo de la mandíbula blancos.

Orejas grandes y hocico corto.

En los machos, mancha oscura en forma de “Y” en la frente y la cara.

Astas generalmente de dos puntas.

Huellas de hasta 8 cm de largo.

Suelen ser animales solitarios o moverse en grupos reducidos y habitan zonas escarpadas, rocosas, con pendiente, en ambientes arbustivos y boscosos.

Ciervo colorado: especie exótica invasora

El ciervo colorado es una especie introducida en Argentina, considerada exótica invasora. A diferencia del huemul, su caza deportiva está regulada.

Presenta rasgos distintivos como:

Altura de entre 1,15 y 1,5 metros a la cruz.

Tamaño grande, cuerpo fuerte y miembros largos y estilizados.

Pelaje pardo rojizo, con parte interna de las patas más clara.

Hocico largo y orejas más pequeñas.

Cola corta con una zona más clara en las ancas.

Machos con astas grandes, de hasta un metro y múltiples puntas.

Crías color canela con manchas blancas.

Huellas que pueden alcanzar los 12 cm.

Tendencia a formar grupos numerosos.

Proteger al huemul

Desde el Parque Nacional Lago Puelo remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar el cuidado del huemul y su hábitat. Solicitan que, ante cualquier avistamiento, se dé aviso a través de sus redes sociales oficiales.

Además, recordaron medidas preventivas como mantener las mascotas dentro del ámbito de la vivienda y no llevar perros al recorrer la montaña, ya que pueden perseguir o lastimar a esta especie protegida.

