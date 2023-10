La jueza de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez viajará a Colombia mientras se le sustancia el jury por haber visitado y besado a un condenado a cadena perpetua y los integrantes del tribunal de enjuiciamiento estallaron de furia. Suárez, conocida como “la jueza de los besos” en sus apariciones mediáticas notificó que del 30 de octubre al 7 de noviembre estará fuera del país ya que presenta una ponencia en la Universidad de Santo Tomás (Colombia), en Villavicencio, en el Congreso de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. Y que a su regreso tiene un compromiso médico, por lo que regresará a Chubut recién el 10 de noviembre.

Suárez que será juzgada por su vínculo cercano con un condenado a perpetua regresará a Chubut cuando el proceso termine. “Queremos que esté presente y que enfrente y se haga responsable de lo que hizo”, dijo Paula Cardozo, una de las consejeras que la acusará.

Paula Cardozo, representante popular por Trelew en el Consejo de la Magistratura, será una de quienes acusará a la jueza Mariel Suárez en el jury contra la magistrada comodorense que se inicia este lunes en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia en Rawson.

La consejera objetó que Suárez no estará presente en el jury porque viaja a Colombia. “Es una total falta de respeto. Queremos que esté presente en el juicio y que enfrente y se haga responsable de lo que hizo. Y que participe”, expresó.

Cardozo aseguró que la acusación demostrará el mal desempeño de Suárez con sus visitas en Esquel y dos en Trelew a Cristian “Mai” Bustos, el sujeto que ella misma juzgó. Cuando viajó para verlo en el Instituto Penitenciario de ruta 3 “estaba de guardia y tiene prohibido ausentarse de su jurisdicción; en ese interín se la convocó para un control de detención y alegó tener una enfermedad que nunca acreditó”.

Sobre las visitas a Bustos, la consejera explicó que “tenemos el camino de los mensajes y los contactos. La forma en la que ella accede a estas visitas de manera previa es usando sus influencias como jueza, algo terminantemente prohibido porque debe cumplir el procedimiento como cualquier ciudadano para ingresar a un instituto penitenciario, cosa que no hizo ni en Esquel, ni en Trelew. En ambos casos estuvo acompañada por agentes que le hicieron lugar, de hecho, a los pedidos que hizo. Pidió que el encuentro fuera en el aula y con ciertas condiciones que ella no tiene que tener, ni solicitar este tipo de privilegios”.

“En los chats y los WhatsApp exigía el ingreso a estos lugares –reveló-. Directamente se manejaba con las autoridades de los lugares. Exigía y pasaba por arriba todos los procedimientos de control que se requieren para ingresar a estos lugares”.

La consejera planteó que estas visitas implican un interés personal, otro hecho de gravedad. “No se puede poner el interés de escribir un libro por encima del interés de las víctimas. Está terminantemente prohibido verse con un acusado sin dar aviso a las víctimas o a las otras partes, Fiscalía o defensores. Uno no puede reunirse con un acusado sin darle aviso a las otras partes, mucho menos hablar sobre temas que tienen que ver con un juicio en el que ella todavía formaba parte. Si tiene algún tipo de interés personal en el caso debió excusarse”.

“Constantemente –dijo- se ampara en que tiene derecho a escribir un libro pero hay un contexto que tiene que respetar, nadie le prohíbe escribir y tener las relaciones que tenga que tener. Pero hay tiempos y normas que no se pueden pasar por alto”.

La representante del Consejo indicó que las visitas están certificadas en los libros de ingreso en la Comisaría de Esquel como en el IPP. “Si bien ella conformaba un tribunal que después lo condena, de hecho ella pidió una reducción de la pena. Esto ocurrió entre septiembre y diciembre donde se termina la última parte del juicio y recibe la condena. Ella seguía siendo jueza mientras estaba en contacto con él”.

Cardozo habló de “tráfico de influencias” de Suárez para acceder a las visitas y cuestionó su “comportamiento y la falta de decoro”.

“Cuando se reúne en Trelew, ella constantemente evadía las cámaras de seguridad. Una jueza conoce perfectamente las medidas de seguridad dentro de un instituto penitenciario y por qué las tiene que cumplir. Es su función, se dedica a eso y ella evadía constantemente ese control”.

Sobre su presunto beso con el “Mai”, Cardozo aclaró que “no nos enfocamos particularmente si existió o no porque encontramos hechos que configuran el mal desempeño”. Y sostuvo que el video viralizado fue el “disparador” aunque no fue considerado como algo significativo para la investigación. “Igual fuimos al Instituto, recorrimos el lugar y donde ocurrieron los hechos”.

La acusación presentó más de quince testigos, lista que debieron reducir. “Se van a tomar declaratorias y van a manifestar el comportamiento que ella tenía. Cumplieron con su deber y le llamaron la atención no sólo por seguridad del interno sino de ella misma. Ella no hacía caso a los llamados de atención de los agentes”, expresó. Un capítulo más en esta novela que parece no tener final.