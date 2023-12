El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, acompañó este viernes a la comunidad de Cholila en los festejos por su 79° aniversario, junto a autoridades del gabinete provincial, intendentes, referentes sociales, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas, bomberos voluntarios, alumnos de escuelas primarias y secundarias, grupos artísticos, banderas de ceremonia e invitados especiales.

Posteriormente, el mandatario compartió un asado multitudinario con los vecinos del lugar en el predio “El Morro”, dónde se dirigió a todos los presentes asegurando que destinará un fondo de 280 millones de pesos para la financiación de las distintas fiestas populares de comunas y municipios de la provincia, durante los últimos días del año 2023 y el primer semestre del 2024.

Importancia de las fiestas populares

“Las fiestas populares son un espacio de encuentro que moviliza a cada rincón de la provincia, son trabajo y son turismo para todos los chubutenses”, aseguró Torres, añadiendo que “en este momento tan difícil que estamos atravesando es muy importante no perder nuestra cultura, no perder nuestro arraigo, no perder el orgullo de ser chubutenses”.

Defender el federalismo

En tal sentido, el Gobernador señaló que “esta provincia le ha dado mucho al gobierno nacional, y ha recibido muy poco a cambio, por eso tenemos que estar todos comprometidos en dar pelea y defender el federalismo, tanto a nivel nacional como también dentro de nuestra propia provincia”.

“Gobernar es nivelar para arriba, y es por eso que acá en Chubut tiene que haber una sola agenda, una sola salud pública, una sola educación pública, y que sea la misma en cada rincón de la provincia”, concluyó Torres.

Huésped de honor

Durante la jornada, además, el mandatario provincial mantuvo una reunión de trabajo con intendentes y jefes comunales de la zona; recibió el título de “Huésped de Honor” de Cholila, de mano del intendente local Silvio Boudargham; inauguró un Centro de Jubilados y Pensionados; hizo entrega de herramientas y material deportivo para escuelas y emprendedores de la zona; y repartió reconocimientos y distinciones a distintos vecinos de la localidad.

