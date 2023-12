Daniel Catalán, brigadista del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), en diálogo con Red43 se refirió al paro de 48 horas en la Zona Sur y Comarca Andina en reclamo de la paritaria salarial del sector.

"No tenemos paritaria sectorial desde diciembre del año pasado en donde pudimos negociar con el Gobierno Provincial un aumento de 50% de incremento, el cual fue una parte al básico y otra a adicionales. Después se discutió para este año pasar esos adicionales al básico y no fue posible porque no nos volvieron a citar y quedó el compromiso de en ese momento del Ministro Ayala", explicó.

Asimismo, el brigadista destacó que existe un 80% de adhesión a la medida sumando todas las Brigadas de la cordillera de Chubut.

Además, destacó que como sector quedaron fuera de las negociaciones salariales de ATE con el Gobierno Provincial de este año.

"Estamos reclamando la apertura de paritarias sectoriales para discutir un aumento al básico que sea consistente y real y contemple la inflación de este año y solucionar los adicionales que tenemos en negro", sostuvo.

Por otro lado, destacó que los trabajadores del SPMF elaboraron un Convenio Colectivo de Trabajo del sector que se enmarca dentro del que nuclea a toda la Administración Pública, por lo que otro de los reclamos es que ese proyecto sea tratado.