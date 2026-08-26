Sánchez Albornoz: “No veo en el peronismo una verdadera intención de construir una unidad”

La concejal de Unión por la Patria, Silvana Sánchez Albornoz, se refirió al escenario político de cara a las próximas elecciones y planteó la necesidad de construir una unidad del peronismo en Esquel que pueda competir con una eventual candidatura a la reelección del intendente Matías Taccetta.

“La verdad es que yo me concentro en generar una unidad, porque me parece que ese va a ser el camino. En ese encuentro que tuvimos con Luque y Bowen quedó muy claro eso. Yo también quiero una unidad para Esquel, para que tengamos un proyecto que sea competitivo a las propuestas que realice Taccetta para su reelección, pero también digo que esa unidad se construye y se trabaja”, sostuvo.

Sánchez Albornoz consideró que ese proceso debería haberse iniciado con mayor anticipación y cuestionó la falta de diálogo dentro del espacio peronista.

“Yo hubiese preferido construirla muchas veces antes, con más tiempo poniendo sobre la mesa todas estas ideas que yo fui trabajando, pero la verdad es que del otro lado, en el peronismo, no veo por lo menos yo esa intención de querer trabajar y de querer construir una verdadera unidad”, afirmó.

Y agregó: “Veo más bien alguna intención de imposición de una unidad y me parece que la gente está buscando otra cosa de los representantes, que trabajen de otra manera, que no aparezcan solamente en las elecciones, que tengan ideas”, expresó.

En ese sentido, planteó que las discusiones internas deberían desarrollarse de cara a la comunidad. “Me parece a mí que esas discusiones que se están dando en el peronismo tienen que ser de cara a la gente, porque tenemos que hacer esa ida y vuelta con ellos”, sostuvo.

Sobre las posibles candidaturas, Sánchez Albornoz mencionó a Juan Manuel Peralta y Andrés Lapenna como algunos de los nombres que circulan, aunque remarcó que su prioridad está puesta en definir un proyecto antes que las candidaturas.

“Yo prefiero más sentarnos a hablar de proyectos y de trabajo en serio, pero siempre de frente a la gente, no en esta especie de quincho o de reuniones cerradas”, manifestó.

La dirigente también confirmó su disposición a participar del proceso y aseguró que priorizará una construcción colectiva. “Yo quiero hacerlo, quiero discutir una unidad, estoy dispuesta a hacerlo, pero en donde se nos escuche a todos los sectores y a todos los actores que venimos hace ya varios años también en el barrio con la gente”, señaló.

“Yo soy una militante y estoy dispuesta a jugar donde tenga que jugar. Voy a primar siempre el proyecto colectivo sobre el individual”, agregó.

Consultada sobre una eventual candidatura propia, sostuvo: “Si tengo que ser yo, obviamente lo haré. Si tiene que ser otro, acompañaré”. A su vez, planteó qué características debería tener quien encabece una eventual propuesta electoral: “Tenemos que buscar un candidato que no sea cómodo al intendente Taccetta, que dé los debates, que represente y que haya venido representando a la gente desde antes, que no aparezca ahora en los últimos meses”.

Finalmente, Sánchez Albornoz volvió a remarcar que los nombres deberían definirse después de establecer los principales lineamientos de la propuesta electoral.

“Se habla de varios nombres, te podría decir claramente Juan Manuel Peralta y Andrés Lapenna, pero la verdad es que ninguno de ellos dos me llamó para trabajar a mí y para sentarnos. Entonces, sé que son nombres que suenan, pero bueno, como también sé que suena mi nombre, yo espero que nos podamos juntar, podamos generar y tener un proyecto integral y que luego, más tarde, elijamos los nombres. Primero el proyecto, luego los nombres”, concluyó.

R.G