Moratoria municipal en Esquel: quedan pocos días para regularizar deudas

La Municipalidad de Esquel transita los últimos días de la moratoria destinada a regularizar deudas municipales vencidas al 31 de marzo de 2026. El régimen permanecerá vigente hasta el próximo 31 de agosto y, según informó la secretaria de Economía y Desarrollo Productivo, Florencia Garzonio, ya se adhirieron más de 650 contribuyentes.

La funcionaria destacó los resultados alcanzados hasta el momento y sostuvo que “por suerte ha sido muy exitosa hasta aquí”. En ese sentido, precisó: “Hasta justo hoy, más de 650 personas se adhirieron y lo cual implica una regularización de deuda por más de 400 millones, así que hasta aquí el balance es muy positivo”.

La ordenanza contempla distintos beneficios de acuerdo con la modalidad de pago elegida. “La ordenanza prevé un 60% de quita de interés haciendo la opción de pago íntegro de la deuda, que esa fue en general la más elegida, sobre todo la gente que tiene tarjeta 365 porque puede hacer la opción en tres cuotas sin interés”, explicó.

Además, detalló: “De 2 a 12 cuotas había un 50% de quita de interés y el último tramo de 13 a 24 una quita de interés de un 40%”.

Al analizar el nivel de adhesión, Garzonio vinculó la respuesta de los contribuyentes con el contexto económico y la situación de morosidad existente. “La morosidad hoy día, lo venimos diciendo, es alta y también eso denota el éxito de la moratoria”, afirmó.

Garzonio también destacó el comportamiento habitual de los vecinos de Esquel y explicó las dificultades que atraviesan las familias para cumplir con sus obligaciones municipales. “Yo siempre pienso que el contribuyente de Esquel es por naturaleza cumplidor, el vecino de Esquel es cumplidor, quiere tener sus cuentas al día”, expresó.

Sin embargo, señaló: “En un contexto económico tan complejo probablemente no llega a pagar los impuestos municipales porque prioriza pagar alquiler, pagar servicios, que son bienes que uno consume que necesariamente se cortan si uno no los paga”.

Finalmente, aclaró que los más de $400 millones corresponden al monto de deuda regularizada y no necesariamente al dinero que ya ingresó a las arcas municipales, debido a que una parte de los contribuyentes optó por financiar sus obligaciones.

“Se regularizó deuda por más de 400 millones, no quiere decir que todo el dinero haya entrado porque mucha gente hace la opción de las cuotas, pero la regularización de deuda es por ese importe”, concluyó.

R.G