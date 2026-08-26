Caso Manquillán: "Esos chicos necesitan ser condenados por el bien de toda la ciudad"

Ezequiel Manquillán recibió siete puñaladas y estuvo en terapia intensiva. Hay cuatro personas identificadas. Su familia tiene prohibición de acercamiento y custodia policial, pero reclama prisión preventiva.



Rosario, madre de Ezequiel Manquillán, el joven atacado en el barrio Ceferino que permaneció al borde de la muerte, pidió que la Justicia avance con la detención de los agresores.

Ezequiel ya está fuera de terapia intensiva. "Gracias a Dios, mi hijo está fuera de peligro", detalló. Las lesiones que le perforaron los pulmones.



Según la familia, el hecho comenzó cuando Ezequiel, su esposa y su hijo pequeño fueron a una peluquería. Afuera del local, uno de los agresores habría iniciado una provocación. Horas después, dos personas llegaron hasta su casa y efectuaron disparos. Dentro se encontraban Ezequiel y su familia.



Cuando los atacantes se quedaron sin municiones, Ezequiel salió a correrlos. En ese momento, de acuerdo al relato familiar, fue emboscado por otras dos personas y recibió siete puñaladas. Logró bajar por sus propios medios y pedir auxilio. Antes de desvanecerse, alcanzó a identificar a los agresores ante el personal de la ambulancia. Su testimonio ya fue registrado en sede judicial.



La investigación está a cargo de la Fiscalía de Esquel, con intervención del fiscal Carlos Cavallo. La familia asegura que los cuatro involucrados ya están identificados por cámaras de seguridad, pero que desde la Fiscalía se les informó que aún faltan pruebas.



La madre expresó en los medios que muchos vecinos no se animarían a denunciar por temor. "Que la gente tiene miedo es lo que dice el fiscal, que la gente no denuncia y que al no denunciar la gente, los chicos siguen en libertad".



En ese marco, el pedido de la madre es que la comunidad se anime a declarar: "Yo necesito que ustedes, la gente de Esquel, yo sé que hay mucha gente que ha sido, que han abandonado, que la justicia ha abandonado, que están con miedo también seguramente, pero la justicia tiene que cuidarnos a todos".

La familia cuenta con una prohibición de acercamiento de 200 metros para Rosario, su nuera, su hija y la víctima, y con custodia policial en su domicilio.

Sin embargo, Rosario manifestó su preocupación por la efectividad de la medida, ya que los señalados como agresores continúan en libertad y fueron vistos incluso en inmediaciones del hospital.



"Esos chicos necesitan ser condenados por el bien de toda la ciudad, no solamente en este caso el mío", sostuvo.

"Yo creo que el enfoque más grande y el por qué yo lo llamé, es porque yo necesito que fiscalía se haga cargo de esto y que haya, que esos chicos estén presos".



La familia también aportó fotos que circulan en redes sociales donde los acusados se mostrarían armados, material que —según indicaron— ya fue puesto a disposición de la Fiscalía para su análisis.



Finalmente, Rosario agradeció la atención del Hospital de Esquel, en especial a la coordinadora de terapia intensiva, doctora Ana, y al personal que asistió a su hijo.

"Que la gente no tenga miedo, que la gente hable", concluyó.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas.

