Murió Rubén Rada, referente de la música uruguaya

Rubén Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el músico atravesaba una neumonía desde hacía aproximadamente un mes.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada desarrolló una trayectoria de más de seis décadas como cantante, percusionista y compositor. Fue una figura central del candombe y uno de los artistas que impulsó su fusión con el rock, el jazz y otros géneros.

Durante su carrera integró agrupaciones como El Kinto, Totem y Opa, además de desarrollar una extensa etapa como solista. En Argentina alcanzó gran popularidad durante los años 80 con discos como La Banda, La Rada y En familia.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Rock de la calle”, “Blumana”, “Candombe para Gardel”, “Cha-cha, muchacha” y “Muriendo de plena”.

Su trayectoria fue reconocida en 2011 con el Grammy a la Excelencia Musical y en 2014 con la Medalla Delmira Agustini, otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

Además de la música, Rada trabajó en televisión, radio, teatro y cine. En 2024, la Junta Departamental de Montevideo lo homenajeó con una baldosa con su nombre en el Espacio de los Soles.

El músico tenía previsto reencontrarse con Totem en octubre. Su fallecimiento marca el cierre de una extensa carrera que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la cultura uruguaya.

R.G