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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Transporte Aymar y Don Futsal lideran el Torneo Clausura con puntaje ideal

Se jugó la tercera fecha de la Corco Futsal en el Gimnasio Municipal de Corcovado
Por Redacción Red43

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El Gimnasio Municipal de Corcovado vibró una vez más con la acción del Torneo de Futsal Masculino, donde al cumplirse la tercera fecha del Torneo Clausura, los elencos de Transportes Aymar y Don Futsal se mantienen como líderes con puntaje ideal.

 

Este torneo Clausura, a modo de prueba piloto, está organizado por la novel Asociación Corco Futsal, un certamen que cuenta con el firme respaldo del Municipio Local, gestión Ariel Molina.

 

Finalizada la tercera fecha que tuvo lugar el pasado sábado 22 de agosto, la tabla de posiciones empieza a perfilar a los serios candidatos para meterse entre los cuatro mejores que accederán a las semifinales de este apasionante torneo que se juega bajo la modalidad de "todos contra todos".

 

 

LOS LÍDERES MARCAN EL RITMO

 

Transporte Aymar y Don Futsal comandan las posiciones con puntaje ideal tras ganar sus tres compromisos.

 

Transporte Aymar cerró la jornada con una sólida victoria por 5 a 1 sobre Despensa Nico, alcanzando 6 unidades y una contundente diferencia de gol (+20), habiendo anotado 25 tantos a favor y recibido solo 5.

 

Por su parte, Don Futsal no se queda atrás: superó categóricamente a El Ciclón por 6 a 1, afirmándose en el segundo escalón con 6 puntos y +16 de diferencia de gol.

 

Este sábado se llevará a cabo la cuarta fecha, donde Transporte Aymar se medirá ante Carren (a las 22 horas), en tanto Don Futsal cerrará la jornada donde enfrentará a Los Amigos, partido programado para las 23 horas.

 

 

LOS RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA

 

La jornada en la cancha municipal dejó triunfos abultados y cruces disputados de principio a fin:

 

El Porvenir de Palena 7 – J.D.J.U Performans 2

 

Abrojal B 6 – Los Amigos 1

 

Ruta 17 2 – Carren 4

 

Don Futsal 6 - El Ciclón 1

 

Despensa Nico 1 - Transporte Aymar 5

 

 

LO QUE VIENE, LO QUE VIENE

 

La Asociación Corco Futsal dio a conocer el cronograma de partidos de este sábado 29 de agosto en el marco de la cuarta fecha del campeonato, la cual promete partidazos determinantes en la lucha por clasificar:

 

El Porvenir vs. Abrojal B (17.00 hs)

 

Despensa Nico vs. J.D.J.U Performans (18.00 hs)

 

El Ciclón vs. Ruta 17 (20.00 hs)

 

Transporte Aymar vs. Carren (22.00 hs)

 

Los Amigos vs. Don Futsal (23.00 hs)

 

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