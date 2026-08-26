Más pavimento, servicios y construcción: Taccetta gestionó ante provincia nuevas obras para Esquel

El intendente Matías Taccetta viajó a la ciudad de Rawson para llevar adelante distintas gestiones ante el Gobierno provincial, con el objetivo de avanzar en obras que permitan mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.

Entre las principales obras gestionadas se encuentra la ejecución de 10 cuadras de pavimento de hormigón, que alcanzarán a los barrios Los Sauces, Sargento Cabral y Jorge Newbery. Los trabajos contemplan las calles Tello, entre Escribano de Bernardi y Tamburini; Tello, entre avenida Holdich y Hermanos Paredes; Hermanos Paredes, entre Tello y Malvinas Argentinas; y A.P. Justo, entre avenida Ameghino y Almafuerte.

Otra de las gestiones prioritarias está vinculada al abastecimiento de agua. En este sentido, se prevé la realización de dos nuevas perforaciones, una en la zona de Altos del Valle y otra en Alto Río Percy.

El objetivo es ampliar las fuentes de abastecimiento y contar con mayores reservas para el ejido urbano, especialmente ante la baja del caudal de agua que se registra durante la temporada de verano.

Por otra parte, también se gestionó la adquisición de módulos sanitarios para los playones deportivos de los barrios 84 Viviendas y Los Sauces, además de los espacios deportivos que se encuentran en carpeta para distintos sectores de Esquel.

Los módulos serán fundamentales en cada evento deportivo que se realice en los playones, con el propósito de brindar servicios sanitarios a las familias y deportistas que concurren a estas actividades.

Asimismo, dentro de las gestiones realizadas por el intendente, también se incluyó la ampliación de la sede del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Esquel y Zona Noroeste.

La obra contempla la construcción de un nuevo edificio dentro del mismo predio, con la correspondiente instalación de los servicios de electricidad, gas y cloacas. El proyecto responde a una solicitud de la institución, que necesita un espacio más amplio para el desarrollo de sus actividades y encuentros.

Taccetta también gestionó la construcción de una cancha cerrada de tejo en el Centro de Atención Familiar (CAF), destinada a los adultos mayores que practican esta disciplina.

Actualmente, el espacio funciona al aire libre y sin reparos. La nueva infraestructura permitirá que los adultos mayores puedan desarrollar sus actividades durante todo el año, con mejores condiciones y mayor comodidad.

Al respecto, el intendente municipal destacó la importancia de las gestiones realizadas ante el Gobierno provincial y resaltó que cada proyecto responde a necesidades concretas de la comunidad.

“Cada una de estas obras responde a pedidos y necesidades que tenemos en nuestra ciudad. Son proyectos que apuntan a mejorar la infraestructura, garantizar servicios y generar mejores espacios para nuestros vecinos”, expresó.

En relación con las obras de pavimento y las nuevas perforaciones de agua, Taccetta sostuvo que “son inversiones fundamentales para acompañar el crecimiento de Esquel, darle fin a un sector que se dificulta el mantenimiento de ripio durante el invierno y también anticiparnos a las necesidades que vamos a tener, especialmente en materia de agua durante los meses de verano”.

También valoró las obras destinadas a los espacios deportivos y a los adultos mayores. “Queremos que los vecinos puedan disfrutar de los espacios públicos con mejores condiciones. Los playones, el tejo y la ampliación del Centro de Ex Combatientes son proyectos que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de nuestra comunidad”, indicó.

Por último, el intendente agradeció al Gobierno del Chubut por la predisposición para acompañar las iniciativas de la Municipalidad de Esquel.

“Quiero agradecer al gobernador Ignacio Torres y a todo el gobierno provincial por la predisposición que siempre tienen con Esquel. Cuando trabajamos en conjunto podemos avanzar con obras importantes y dar respuesta a las necesidades que tienen nuestros vecinos. Vamos a seguir gestionando para que nuestra ciudad continúe creciendo y tenga más infraestructura y mejores servicios”, concluyó Taccetta.

R.G