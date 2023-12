Romina Minao será la nueva directora de Tránsito en la gestión de Matías Taccetta como intendente de Esquel.

"Me siento muy tranquila, estoy a cargo desde el 1º de noviembre tras la partida del jefe. Estoy contenta, es un sueño", sostuvo.

La futura directora destacó que el año que viene se analizará la posibilidad de implementar semáforos en las principales calles de la ciudad.

Respecto al área, señaló que se encuentra provista de numerosas herramientas, aunque advirtió que falta más personal para realizar controles en la ciudad.

"Lo que nos gustaría implementar es el tema del radar, hay una ordenanza que limita las velocidades que todavía no esta en funcionamiento porque no contamos con los insumos, y es todo un proceso que hay que hacer y no todas las cosas se aplican enseguida", sostuvo.