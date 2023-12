El gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, brindó en la tarde del sábado su primer discurso en funciones. Lo hizo frente a una Legislatura colmada por diputados y dirigentes provinciales.

Las palabras del mandatario chubutense estuvieron cargadas de importantes anuncios, luego de un extenso bloque de agradecimientos, especialmente a Patricia Bullrich. La futura ministra de Seguridad de la Nación se hizo presente en el recinto para acompañar a Torres, que le expresó su afecto y aseguró que es "la mejor ministra que podía tener el gobierno".

Además, reivindicó "a la política en un momento donde está denostada": "Es una herramienta transformadora por excelencia, la única que nos permite transformar la realidad de los pueblos". "Quienes somos hijos de la democracia tenemos la responsabilidad de reivindicarla y convocar a todos, sobre todo a las nuevas generaciones, a que se involucren y debatamos política siempre en el marco de la tolerancia y el respeto", señaló.

La difícil realidad provincial

Dejó en claro que siempre fue "plenamente consciente de la realidad de Chubut. Quiero hablarles como siempre lo hice, mirándolos a los ojos y diciéndoles la verdad". Resaltó que la provincia vive "una de las crisis económicas más importantes de la historia y tenemos vencimientos muy importantes en los primeros meses". De todos modos, subrayó que podrán sortearlos de la mejor manera porque para eso vienen trabajando.

"Hoy en Chubut simbólicamente hay un traspaso de gobierno sin Casa de Gobierno, que está incendiada y es parte de este desmadre institucional de tantos años", continuó. "El primer gran desafío es recuperar la única herramienta que les va a permitir a los más chicos defenderse en la vida, que es la educación. Si no recuperamos la educación es imposible construir ciudadanía, no hay espíritu crítico, no tiene sentido que este hoy acá hablando de proyectos y agendas de desarrollo", puntualizó el gobernador.

En este sentido, resaltó que será prioritario para su gestión mejorar la calidad educativa: "La educación son los cimientos de esa sociedad y esos valores que tenemos que reivindicar y refundar en Chubut nos lleve el tiempo que nos lleve". "Le encomendé al futuro ministro de Educación que haga un relevamiento responsable, a conciencia, integral, con toda la comunidad educativa para saber la situación académica y emocional de esos chicos. Los resultados van a ser tristes y nos van a enojar mucho como sociedad", añadió.

Sin embargo, opinó que es fundamental para "devolverles la posibilidad de soñar con un futuro". Por todo esto "la prioridad número 1 va a ser infraestructura escolar para tener las escuelas en condiciones, que los chicos tengan calefacción en las aulas y que los docentes vayan a trabajar en condiciones dignas".

"Vamos a hacer un esfuerzo fiscal muy importante para entrar en un esquema de recomposición salarial docente, vamos a dar todas las discusiones paritarias pero lo que no podemos negociar bajo ningún punto de vista es que los chicos estén en las aulas, no podemos perder un día más de clases. No podemos seguir hipotecando el futuro de toda una generación de chubutenses", enfatizó el ex legislador nacional.

Seguridad

"Estamos en un momento donde el adoctrinamiento garantista llevó algunas veces a relativizar el delito según quien lo cometía. Acá no va haber doble vara, vamos a dotar a la policía de un fondeo específico para adquirir nuevas tecnologías que hacen más eficiente la prevención del delito", destacó en primer término al referirse a la seguridad en Chubut. "Necesitamos que la policía esté hermanada con la ciudadanía", indicó.

Se mostró preocupado por la situación de Trelew que "tuvo un crecimiento exponencial en el delito y paradójicamente cada vez hay más resignación de no hacer las denuncias porque las hacen y no pasa nada": "Vamos a crear una comisión con un tiempo específico para tener un nuevo código procesal penal, para agilizar los plazos, para que no haya delincuentes con condena firme que siguen libres poniendo en riesgo a toda la ciudadanía".

El ejemplo que utilizó de Esquel

Torres anticipó que buscarán que Nación otorgue a Chubut un fondo específico para enfrentar el narcomenudeo. Sobre esto, utilizó a Esquel como ejemplo de una práctica "que no podemos permitir": "En el barrio Ceferino una vecina nos contó que en la esquina vendían droga en un kiosco. Hace 3 meses fuimos con Matías Taccetta y la misma vecina nos mostró el mismo kiosco con la misma gente vendiendo droga. No podemos permitir que la droga ingrese y se quede en la provincia del Chubut".

Obra pública

Asimismo, se refirió al dilema que hay en torno a la obra pública por las declaraciones del presidente electo Javier Milei y resaltó que "en Chubut obra pública sí": "Nosotros celebramos y acompañamos cualquier esquema inteligente, cualquiera que haya estado en Chile ve que hay obras impecables, porque son rentables. Pero hay obras que no son rentables y necesitamos que se hagan porque Argentina necesita divisas y Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro, representan la mitad de las divisas que vienen dilapidando los gobiernos nacionales".

"Me niego a creer que las obras se van a parar", prosiguió. "Argentina para crecer va a tener que mirar al sur. Vamos a tener que dar la pelea para que las obras que son estratégicas para una Argentina productiva se terminen como corresponde", insistió el mandatario provincial.

Auditoría e intervención del ISSyS

A continuación, Ignacio Torres dijo que harán "una auditoría de corte para que todos los chubutenses sepan en que se gastaron sus impuestos" y frente a esto "los que hicieron las cosas bien no tienen de que preocuparse, los que las hicieron mal van a tener que rendirle cuentas a todos los chubutenses".

También destacó la trascendencia de hacer obras para que mejore la conectividad a internet en toda la provincia: "Gobernar es nivelar para arriba, gobernar es integrar". "Ese va a ser uno de los primeros hitos de mi gobierno, integrar a la provincia", sostuvo.

Seguidamente, dio uno de los anuncios más trascendentes de su discurso: anticipó que uno de los primeros proyectos que enviará a la Legislatura será para intervenir el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) "para hacer una auditoría como corresponde y normalizar SEROS". "Hoy lo más grave es que ex ministros de este gobierno se van a atrincherar a SEROS para seguir mamando la teta del Estado con la plata de los jubilados", disparó y fue tajante al afirmar que "la plata de los jubilados es de los jubilados".

"Tenemos un potencial enorme"

Torres señaló que la provincia tiene "un potencial enorme" pero "estamos muy condicionados por la macroeconomía": "Yo aplaudo, no me asusto cuando me dicen que vamos a un esquema de equilibrio fiscal. A nosotros no nos tienen que dar nada, necesitamos que no nos pisen con un dolar ficticio lo que vale nuestro producto". "Esa brecha cambiaria nos generó más perjuicio que cualquier ajuste, son menos insumos hospitalarios, menos obras, menos dinero para la educación", explicó.

"Tenemos todo para crecer, siendo la cuarta provincia exportadora no se puede tener los puertos más caros de la Argentina y eso no es el gobierno nacional, somos nosotros, tenemos que sacarnos el mote de zona desfavorable, la Patagonia tiene que ser una vidriera de desarrollo", indicó. "Tenemos que ir hacia un Estado moderno y una provincia amigable para los que vengan a invertir", agregó.

Por otra parte, reconoció que el gobierno saliente manejó bien la Agencia Provincial de Turismo y aseveró que eso se va a mantener y robustecer porque "hizo que el privado sea vinculante en la decisión de la promoción turística y terminamos con los regionalismos". "Vamos a tener un esquema de promoción con corredores turísticos que integren a toda la provincia con los privados adentro", realzó.

Transparencia

El gobernador expuso que Chubut está en el último lugar del ránking de transparencia institucional y por eso trabajarán "muy fuerte" para revertirlo: "Sobre todo con la ley de ética pública para terminar con el nepotismo, con los amiguismos, esto no lo vamos a negociar. Lo vamos a hacer para reivindicar al trabajador público, lo hablé con todos los gremios y trabajadores de todos los Ministerios".

"Tenemos un recurso humano muy bueno en la provincia, es frustrante para un docente que se levanta temprano para ir a laburar ver que hay gente que cobra sin trabajar y están adscritos a la Legislatura de Río Negro, al Congreso. Cobrar del Estado sin trabajar es un delito", remarcó. "El que no labura y cobra le vamos a pedir que de un paso al costado", aseguró.

Por último, adelantó que la Legislatura será "la más austera de la historia": "Muchos de los vehículos los vamos a poner a disposición de la policía provincial, de las comunas rurales y hagámoslo convencidos de que estamos dando nuestra parte para salir adelante". "Los diputados van a pagar un alquiler por las casas que les da la provincia y van a decir cada mes en que escuela se invierten", señaló.

Finalmente, anticipó que enviarán un proyecto para una enmienda constitucional y que Chubut "sea la primera provincia de la Argentina sin fueros, sin privilegios. Cualquier hijo de vecino, cualquier gobernador, cualquier diputado, va a ser exactamente igual ante la ley". "Vamos a dejar de ser la provincia menos transparente para ser la primera sin fueros, porque no tenemos nada que ocultar, porque cada cosa que hagamos va a ser de frente a la ciudadanía y nunca más entre gallos y medianoches", puntualizó.