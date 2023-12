Mariano Arcioni finalizó este sábado 9 de diciembre su gestión como gobernador de Chubut. A través de sus redes sociales, quien a partir de ahora será representante en el PARLASUR, repasó los ocho años que estuvo en el Ejecutivo.

"Juntos enfrentamos desafíos complejos, y quiero que sepan que mi dedicación fue total en cada momento", expresó Arcioni. "En 2015, cuando el querido Mario Das Neves me invitó a integrar la fórmula para la Gobernación, acepté confiado en su experiencia y habilidad política incomparables. La pérdida de Mario, poco antes de cumplirse la mitad del mandato, me llevó a asumir la responsabilidad de liderar la provincia. Asumí este rol con honor y orgullo, aunque no exento de dificultades", continuó.

Aseguró que en momentos complicados "mi compromiso con el pueblo de Chubut siempre prevaleció". Sostuvo que 20 años después del inicio del primer gobierno de Das Neves, la provincia mejoró "los niveles de inversión en turismo, energía, hidrocarburos y en obras públicas estratégicas, muchas veces en colaboración con la Nación, son hitos que respaldan nuestro compromiso de transformar Chubut".

Planteó como "otro logro" lo vinculado al "ordenamiento de las cuentas públicas" y afirmó: "Hemos sentado las bases para un proyecto de desarrollo a mediano y largo plazo que, ojalá, trascienda las administraciones políticas".

Por último, le deseó éxitos a Ignacio Torres en su gestión y señaló que "cuenta conmigo y con mi equipo para cualquier cosa que pueda serle útil".

La carta completa de Arcioni: