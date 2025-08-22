-1°
Esquel, Argentina
22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Quería cambiar muebles por drogas, su padre se negó, lo mató y escondió el cuerpo en el freezer

La víctima tenía 67 y su hijo 27. Hubo una discusión tras la cual lo ahorcó. El hermano fue quien se encontró con la macabra escena. Fue detenido tras reconocer el hecho.
Un hombre de 65 años, Rogelio Gauna, fue asesinado y el principal sospechoso es su hijo, Marcos Antonio Gauna, de 27, quien lo ahorcó tras una discusión por la venta de bienes familiares para comprar drogas y escondió el cuerpo en el freezer de su casa durante una semana.

 

El operativo comenzó cuando el hermano del acusado advirtió que llevaba varios días sin poder comunicarse con su padre y realizó la denuncia. Al ingresar a la casa, los policías se encontraron con una escena macabra: el cuerpo estaba oculto dentro del freezer.

 

El asesinato ocurrió en el barrio Vélez Sarsfield de Resistencia, Chaco. El cuerpo fue encontrado luego de la denuncia de desaparición y la intervención del hermano del presunto asesino, confirmaron fuentes policiales.

 

Marcos Gauna fue demorado en la casa familiar tras dar versiones contradictorias que buscaban desviar la investigación. Finalmente, confesó el crimen, ocurrido el 14 de agosto, y la fiscal Candela Valdez ordenó su detención por homicidio. Además, se dispusieron pericias y medidas investigativas para determinar con precisión las circunstancias del asesinato.

 

En el operativo trabajó personal del Gabinete Científico, Bomberos, el Departamento de Cibercrimen, por las cámaras de seguridad de la zona, y el Móvil Tanatológico, que trasladó el cuerpo al Instituto Médico Forense para la autopsia.

 

 

 

