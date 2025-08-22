Pasajeros de un micro viajaron varios kilómetros con un hombre muerto en su asiento

Conmoción, incertidumbre e indignación son algunas de las sensaciones que se viven por estas horas no solo en La Plata sino también en Saladillo y Pehua, que se vieron involucradas en un confuso episodio: un hombre murió mientras viajaba en un micro de larga distancia y el resto de los pasajeros recorrió kilómetros junto al cuerpo de la víctima. El micro iba con su capacidad casi completa.

Tal y como dieron a conocer hasta ahora medios locales, la triste escena fue descubierta en la noche del jueves, cuando la unidad llegó a su destino final y los choferes descubrieron que uno de los pasajeros yacía recostado sin vida en su asiento.

De acuerdo con las primeras informaciones trascendidas, un pasajero advirtió que la víctima llevaba kilómetros sentada en una misma posición y no se había movido, por lo que dio aviso a los conductores al llegar a Pehuajó y uno de ellos confirmó que el hombre no reaccionaba. Los involucrados dieron aviso a la Policía Bonaerense y los agentes finalmente confirmaron el lamentable desenlace.

Aunque todavía no hubo una confirmación oficial, vecinos de la localidad de Saladillo habrían identificado a la víctima como un docente universitario y contador público de nombre Gustavo. De acuerdo con su testimonio, el hombre se habría estado dirigiendo a esa para dar clases, pero tristemente murió antes de llegar al lugar.

Los investigadores trabajan ahora para determinar qué fue lo que sucedió y cómo, para lo que se realizaron pericias en el lugar, se recabaron testimonios y se realizará una operación de autopsia.

Las declaraciones coinciden y, aunque se espera el resultado de esos exámenes, todo indica que la víctima habría sufrido una descompensación y muerto por causas naturales.