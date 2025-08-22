Tras visitar Río Mayo, Victoria Villarruel podría llegar a visitar Esquel

22 de Agosto de 2025
sociedad |
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, podría visitar Esquel en un futuro cercano, luego de haber asistido al 90° aniversario de la localidad de Río Mayo. Al ser consultada sobre si iría a Esquel, Villarruel respondió: "Sí, conozco Esquel, me encantó, estuve en el Parque Nacional Los Alerces".
La vicepresidenta, quien vivió en Río Mayo de niña y se considera "chubutense por adopción", también manifestó su felicidad de estar en Chubut y aseguró que intentará visitar Esquel "en algún momento".
T.B
