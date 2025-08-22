-2°
Esquel, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Tras visitar Río Mayo, Victoria Villarruel podría llegar a visitar Esquel

La vicepresidenta de la Nación, que pasó su infancia en Chubut, expresó su felicidad de estar en la provincia y aseguró que tratará de visitar la ciudad de Esquel en algún momento.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, podría visitar Esquel en un futuro cercano, luego de haber asistido al 90° aniversario de la localidad de Río Mayo. Al ser consultada sobre si iría a Esquel, Villarruel respondió: "Sí, conozco Esquel, me encantó, estuve en el Parque Nacional Los Alerces".

 

La vicepresidenta, quien vivió en Río Mayo de niña y se considera "chubutense por adopción", también manifestó su felicidad de estar en Chubut y aseguró que intentará visitar Esquel "en algún momento".

T.B

 

