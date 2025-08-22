°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Concretaron un operativo de restitución de vivienda

La diligencia puso fin a un conflicto judicial de nueve años. Se realizó sin incidentes y con amplio despliegue institucional.
Por Redacción Red43

La Policía de Río Negro acompañó a la Justicia en un operativo de restitución de una vivienda en El Bolsón, en una propiedad ubicada en Mallín Ahogado. La diligencia se realizó sin que se registraran altercados, según informaron fuentes oficiales.

 

Conflicto judicial de larga data

 

El caso se encuentra en el ámbito judicial desde hace nueve años. Este miércoles, la medida de restitución de la propiedad se efectivizó a favor de la querellante, poniendo fin a la instancia actual del conflicto.

 

 

Despliegue policial

 

El operativo contó con la participación de autoridades de la Unidad Regional III, mandos superiores de la Comisaría 12 de El Bolsón, uniformados de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Bariloche y El Bolsón, y efectivos del grupo COER.

 

Asimismo, estuvieron presentes operadores de SENAF, personal de Salud y bomberos voluntarios.

 

 

 

O.P

 

