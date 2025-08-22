Concretaron un operativo de restitución de vivienda

La Policía de Río Negro acompañó a la Justicia en un operativo de restitución de una vivienda en El Bolsón, en una propiedad ubicada en Mallín Ahogado. La diligencia se realizó sin que se registraran altercados, según informaron fuentes oficiales.

Conflicto judicial de larga data

El caso se encuentra en el ámbito judicial desde hace nueve años. Este miércoles, la medida de restitución de la propiedad se efectivizó a favor de la querellante, poniendo fin a la instancia actual del conflicto.

Despliegue policial

El operativo contó con la participación de autoridades de la Unidad Regional III, mandos superiores de la Comisaría 12 de El Bolsón, uniformados de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Bariloche y El Bolsón, y efectivos del grupo COER.

Asimismo, estuvieron presentes operadores de SENAF, personal de Salud y bomberos voluntarios.

