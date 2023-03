El veto de Ricardo Sastre, vicegobernador en ejercicio del poder ejecutivo en Chubut, a la Ley de Renta Hídrica, derivó en una demanda por parte del intendente de Trevelin Héctor Ingram y los diputados Carlos Mantegna y Rafael Williams, que exigieron la inmediata aplicación de la norma aprobada por la Legislatura.

Héctor Ingram, dialogó con Red43 para dar detalles sobre la demanda y comentar cuáles son las expectativas de cara a lo que viene.

En primer orden, indicó que tal como lo anunció en la apertura de sesiones ordinarias la semana pasada, "vamos a continuar con esta presentación y en la parte judicial, de lo que entendemos junto a los diputados Carlos Mantegna y Rafael Williams, fue un veto fuera de los tiempos legales y días hábiles".

"Hicimos una presentación; la cámara aceptó la apertura y solicitó la información para ver cómo continúa esta presentación. Veremos cómo continúa la solicitud", explica el mandatario municipal de Trevelin, recordando que "el 15 de diciembre se aprobó el proyecto de ley en la Legislatura y el 6 de enero fue vetada por el ejecutivo a cargo en ese entonces, del vicegobernador. Entendimos ahí que de acuerdo a los tiempos y días hábiles el veto estaba excedido. Por asesoramiento legal, entendemos que fue vetada fuera de los tiempos legales que marcan. Por ello, iniciamos una carta documento que enviamos al gobernador y nos contestó Alejandro Sandilo en representación del ejecutivo, diciendo que los tiempos estaban bien; pero seguimos analizando la situación con la parte técnica de los equipos legales; la Justicia tiene que seguir actuando".

"Esto tiene que ver con una manera de interpretación. Yo te puedo dar un justificativo de nuestra parte porque entendemos que el veto fue fuera de los 10 días hábiles. El 16 de diciembre marca que la recibió el ejecutivo y el veo fue el día 6 de enero. Fuera de eso está también el hecho que marca la Constitución; que cuando es vetada y está en receso la cámara, esto se debe informar primeramente a la comisión que está en Legislatura y esto no sucedió. Otra cuestión; el ingreso o notificación se da posterior, el día 9. Hay una serie de datos y cuestiones administrativas que marca la Ley que se tendrían que haber dado y no se dieron; el ingreso el día 6 es un viernes, después de las 14 hs, no tiene una firma de ingreso a la Legislatura. A las 14.10 estaba en Presidencia de Legislatura, lo cual también es automáticamente ni bien ingresa este veto y tendría que haber sido a la Comisión de Receso y eso no sucedió hasta el día lunes"