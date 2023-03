El referente del PRO, Mauricio Macri, confirmó este domingo que no será candidato en las elecciones 2023. Lo hizo a través de un video que compartió en sus redes sociales, donde dio la definición: “Quiero ratificar que no seré candidato en la próxima elección", aseguró este domingo.

En el video, con una duración de poco más de seis minutos, el expresidente argumentó su decisión, al mismo tiempo que hizo un diagnóstico en clave política sobre el rumbo del Gobierno y la oposición. "Argentina está en un estado de falta de certeza total, sin conducción y a la deriva”, sentenció en su mensaje.

Mauricio Macri: mensaje y renuncia a candidatura en las elecciones

Durante el video, que compartió en sus redes sociales, Macri explicó los motivos por los que desistió de participar en las elecciones 2023. En ese marco, aprovechó para hacer un repaso de la gestión del gobierno del Frente de Todos, al cual apuntó por llevar a cabo un "capitalismo de amigos".

"Una parte importante de la Argentina eligió creer en lideres mesiánicos, que supuestamente nos salvarían y nos llevarían al éxito", lanzó el referente del PRO, en su repasa de lo que fue la derrota electoral en 2019. Hizo una serie de fuertes críticas tanto al presidente Alberto Fernández como a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según Macri, el electorado "le dio el poder a personas que no pudieron lograr los cambios" prometidos, mientras que apuntó a las "internas" del Frente de Todos, lo que denominó como la "subordinación" que "nos trajo hasta acá, con más argentinos en la pobreza, el avance del narcotráfico y los problemas de la economía", señaló este domingo.

Críticas al Gobierno

Todo ello, justificó Macri en el mensaje, "se fundamenta en el capitalismo de amigos", agregó. Luego, retomó el presente, sobre las elecciones 2023: "Ahora hay que estar atentos, porque en situaciones así, salimos a buscar una personalidad mesiánica", advirtió.

En ese aspecto, el expresidente de la Nación dejó en claro que "Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador", dejando la posta para las próximas elecciones. Comparó así la gestión de su gobierno entre 2015-2019 con la Selección argentina, donde "no ganó el líder, ganó el equipo", por lo que "este éxito fue por una responsabilidad compartida, no hubo personalismos", consideró.

Luego, llegó el momento de las definiciones sobre su futuro. Allí fue donde Macri confirmó que no "jugará" en las elecciones 2023 y no será canidato a Presidente. "Por todo esto quiero ratificar que no seré candidato en la próxima elección. Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político que juntos iniciamos", subrayó en su mensaje.

Seguido, volvió con las críticas al Gobierno, en un tiro por elevación para Alberto Fernández: "Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente", dijo Macri en la parte final de su mensaje grabado en las redes sociales.