Este fin de semana se proyectará en Esquel la película ganadora del Premio Oscar, protagonizada por Brendan Fraser, se trata de "The Whale" que reunió numerosos premios y podrá verse en el Auditorio Municipal hasta el 2 de abril.

La película relata un duro momento de Charlie (Brendan Fraser) quien no está contento con su vida de la que no tiene el control para nada. Es un profesor de instituto inglés muy solitario cuya única compañía es su obesidad severa y su lucha contra su trastorno por atracón. Charlie pasa las horas solos sumergido en la culpa por abandonar a su hija (Sadie Sink) cuando se enamoró de otra mujer. Su hija, ahora adolescente, vive con su madre Mary (Samantha Morton) y no tiene relación con Charlie. Él intentará cambiar está situación y reencontrarse con su hija.

La proyección está prevista para las 21:00 hs. - 2D - $800 - Drama - SAM +13 C/R, el 1 de abril subtitulada y el 2 de abril en español.

Vale mencionar, que en la última película le valió a este último su primer Oscar como actor, algo que resultó sorpresivo hasta para el propio protagonista de La Ballena. “Así que así luce el multiverso”, bromeó el actor entre lágrimas y un claro nerviosismo.

En el film basado en la obra de teatro de Samuel D. Hunter (quien también adaptó el guion cinematográfico y recibió una nominación al Oscar por su labor) Fraser interpreta a Charlie, un profesor de literatura que vive con obesidad severa. Mientras pasa sus días encerrado en su pequeño departamento, intentará recuperar sanar el vínculo con su hija, y en el proceso el espectador conocerá el pasado y la intimidad de Charlie. Para darle vida a su personaje, quien en la película pesa 275 kilos, Fraser se sometió a un arduo proceso de maquillaje y prótesis, un aspecto por el que la película también fue premiada en los Oscar.

Asimismo, continúan las funciones de "Shazam, la furia de los dioses", la secuela basada en los cómics del superhéroe de DC Cómics creado en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante Clarence Charles Beck. Su proyección está prevista a las 18:00 hs. - 2D - $800 - Comic - SAM +13 el 1 y 2 de abril en español.

Venta de entradas a partir del miércoles 29 de Marzo de 14 hs. a 20 hs. en Belgrano 330.