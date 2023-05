Los integrantes del frente "Esquel en Marcha" convocaron una conferencia de prensa con el fin de informar que no participarán de las internas del PJ y que buscarán otro espacio político para presentarse.

Patricia Berra dialogó con la prensa y explicó: "Hace un tiempo venimos trabajando en "Esquel en Marcha", un espacio integrado por el Instituto Futaleufú, el Frente Popular Darío Santillán y Mosodi. Nosotros íbamos a presentarnos a internas en el Partido Justicialista que conformó "Arriba Chubut"".

Asimismo, manifestó: "Hoy comunicamos que nos sentimos proscriptos. En la carta de documento informamos al Partido Justicialista y a la junta electoral de "Arriba Chubut" los motivos por los cuales consideramos que estamos proscriptos para participar de las internas".

"Nosotros decimos que seguimos intentando poder ser una opción para el 30 de julio, pero en este momento no. Vamos a seguir conversando con otros partidos políticos para encontrar la posibilidad de presentarnos como una opción", resaltó Berra.

"Desde que empezamos a comunicar esto, nos encontramos que las reglas establecidas para participar no estaban claras, fueron publicadas de forma tardía, día a día suben nuevas reglas en la página, y en el artículo 9 de la carta de reglamento para la participación de las internas habla que pueden participar agrupaciones dentro del frente de nivel provincial, tiene que tener representaciones en todas las localidades de la provincia, en 10 municipios más y 10 comunas rurales más", detalló.

"Esta alianza se conformó para continuar a nivel provincial y nacional. No queremos firmar ningún acuerdo con esta agrupación", indicó Berra y consideró: "está claro que no nos dejarán participar, creemos que no es una unidad de debate e ideas".

Por su parte, Damián Villanueva se refirió a la carta de documento y señaló que será enviada al Presidente del Partido Justicialista, Carlos Linares. "Es para que quede en constancia de lo que expresamos de cuales son los impedimentos que no nos permiten presentar. No pretendemos judicializar la política, sino que quede en evidencia y que quede una constancia escrita de lo que creemos que no nos permite presentarnos en las elecciones internas", puntualizó.

"Al eliminar las PASO, nos están obligando a discutir las cuestiones en las internas partidarias. Queremos tener una lista de intendentes y concejales que se presenten a nivel local y no está permitido", completó Villanueva.

Para finalizar, Berra aclaró que "a partir de la conformación de "Arriba Chubut", no se nos convocó a las reuniones".

E.H