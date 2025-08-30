Provincia forma en oficios a jóvenes de instituciones deportivas

En el marco de las políticas impulsadas por el gobernador del Chubut Ignacio “Nacho” Torres para generar mano de obra calificada y acompañar integralmente a las instituciones deportivas y sociales de la provincia, se llevan adelante capacitaciones en albañilería y construcción en el Club Germinal de Rawson.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo junto con Chubut Deportes acompañaron la conformación de la Cooperativa “La Fortinera”, integrada por padres y simpatizantes del club de la capital provincial con el objetivo de formar a los jóvenes en oficios vinculados a la albañilería y la construcción, brindando herramientas para la inserción laboral y realizando prácticas dentro de la institución, en pos de mejorar las instalaciones y reforzar el sentido de pertenencia.

En ese sentido, el secretario de Trabajo de la Provincia, Nicolás Zárate, destacó que “este es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo entre el Estado, las instituciones y la comunidad genera oportunidades reales. Estamos convencidos de que la capacitación en oficios es el camino para que nuestros jóvenes tengan una salida laboral y al mismo tiempo fortalezcan a su club con un sentido de pertenencia mucho más profundo”.

Por su parte, el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, señaló que “el deporte no solo forma en valores, también es un espacio donde se puede articular con programas de capacitación laboral. Celebramos esta iniciativa porque permite que los chicos aprendan un oficio y, al mismo tiempo, mejoren las instalaciones de su propio club. Es un trabajo integral que demuestra la importancia de la articulación entre las áreas del Gobierno y las instituciones sociales”.

Durante el encuentro, estuvo presente el presidente del Club Germinal, Alejandro Yanies, quien valoró el acompañamiento provincial y adelantó que próximamente se firmará la adhesión al programa “Entrenar Futuro”, impulsado por la Secretaría de Trabajo del Chubut, que busca capacitar, contener y generar oportunidades para los jóvenes en toda la provincia.