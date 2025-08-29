Denuncian extrema crueldad animal en Esquel tras el rescate de un perro con oídos infectados

Patricia Giacobone, del área municipal de Fauna Urbana, denunció un caso de extrema crueldad en el barrio Los Sauces, donde un perro anciano fue hallado en estado de total abandono y sufrimiento. El animal, que "se la pasaba gritando las 24 horas" del dolor, rescatado tras una denuncia vecinal, presentaba los oídos llenos de gusanos y los tímpanos reventados. El hecho fue caratulado como "crueldad animal" en la Justicia, y se está llevando a cabo un proceso judicial contra los dueños del perro.

Giacobone también detalló el rescate de otros perros en malas condiciones. Entre los casos recientes, mencionó el retiro de tres animales de un domicilio donde uno tenía tumores y los tres vivían sin agua ni comida en una camioneta. Además, se inició un proceso judicial contra una persona que abandonó una pitbull y un cachorro de galgo en la vía pública. Remarcó que a la hora de adoptar animales son exigentes con los vecinos y vecinas que desean hacerlo, para evitar futuros casos similares, resaltando que para la Ley Argentina, los animales son seres sintientes.

