La mañana de este jueves en la capital del Chubut no fue una más, ya que se movilizaron distintos sectores docentes, grupos antimineros y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, todos con epicentro en el Ministerio de Economía, donde nuevamente aparecieron los destrozos y los protagonistas.

Estos sectores se concentraron donde hoy funciona el Ejecutivo provincial, donde reclamaron por mejoras salariales y se pronunciaron en contra del accionar policial de Jujuy, aunque también tuvieron tiempo para romper el edificio.

Daniel Murphy es la cabeza del gremio de la educación más importante de la provincia, y ante la prensa, luego de romper el cristal de la puerta, sostuvo: "Dar un mensaje a las familias para que sepan que esto va en serio, que no estamos acá porque no tenemos otra cosa para hacer, nuestro trabajo es estar en el aula y si no estamos en el aula por culpa de Mariano Arcioni, de Oscar Antonena y de su política nefasta que nos quitan los derechos a trabajar, enseñar y aprender en condiciones dignas".

Luego, fue consultado sobre algún infiltrado con otro objetivo distinto a lo de los docentes y haciéndose el sonso, respondió: "La verdad que no creo en eso, si los hubiera lo estaríamos denunciando".

De esta forma, con total impunidad, un ser que debiera ser la cara del ejemplo, ponderar el orden y la paz, fue capturado en el momento exacto en el que pateó de espaldas uno de los vidrios del ingreso al edificio público en Rawson.

Mientras tanto, los chicos de Chubut, los mas pobres, los que no pueden pagar una escuela privada, otra vez sin clases.