Un policía que le tocó trabajar en los incidentes y el incendio que destruyó parte de la Legislatura provincial, reconoció con detalles a Matías Schierloh como uno de los manifestantes que arrojaron cubiertas para avivar el fuego. Se trata de Juan Benigno Garcia, un comisario de la Policía Provincial que declaró en el mediodía de este martes, al reiniciarse el juicio oral y público, ante el juez Fabio Monti

“Cuando llegamos desde Trelew, el fuego ya se había iniciado, por eso tiraban cubiertas para mantenerlo encendido. Era la persona que está aquí presente”, expresó en alusión al imputado presente en el recinto. Agregó que “tenía el pelo más largo, rubio, le vi la cara, era delgado y mucho más alto, que lo hacían más visible del común de la gente que estaba en el lugar. Lo vi desde unos 8 metros cuando tomó una cubierta, se acercó solo, al fuego, y la arrojó. Lo había visto en otras manifestaciones que me tocó trabajar, era habitué en las manifestaciones de ATECH. Tenía además ropa clara, la recuerdo como azul o celeste. Fue entre las 22 y las 22.10 de esa noche. Estoy seguro que era él”, manifestó al responder preguntas de la fiscalía de Rawson, a cargo de Florencia Gómez, y de la fiscalía de Estado, representada por Martín Castro

Verónica Martínez, es oficial principal de la Policía del Chubut. Dio detalles del ingreso violento de los manifestantes, no obstante los esfuerzos en vano de los pocos policías en el lugar. “Vi el inicio del primer foco del fuego, y el humo que ingresaba a la Legislatura. Lo alimentaban con una especie de casita que estaban haciendo afuera para pasar la noche. Era una situación muy tensa porque además se produjo una lluvia de piedras”.

En su testimonio, al recordar la gravedad de los hechos y a sus dos hijos, se quebró emocionalmente. “Soy una policía convencional. No teníamos nada para cubrirnos, ni cascos, ni armas, porque cuando vamos a una manifestación para seguridad propia y de terceros no se puede ir armado. Estaba toda tiznada y con la garganta irritada, me salía hollín por la nariz, no sé el grado de intoxicación que tuve, estaba negra por el humo. Así llegué a mi casa”, indicó.

Javier Lefipan estaba a cargo del Área Infantería de la policía provincial en Rawson. Testigo en el juicio, dijo que “la gente estaba enardecida, con muchos curiosos que miraban como se incendiaba la Legislatura, como si fuera un espectáculo. No era una fogata típica anti piquete, sino que era un incendio. A (Santiago) Goodman lo vi hablando por teléfono mientras el fuego llegaba hasta el techo de la Legislatura. No había visto una situación tan grave así, en mis 17 años de trabajo en Infantería. Consideré que no era correcto en ese momento utilizar gases y escopetas antidisturbios por el elevado nivel de violencia que había. Había muchas familias y chicos, entonces el mal podría ser mayor.

Fabian Lucero es un suboficial retirado de la policía del Chubut, pero que al momento de los incidentes trabajaban en el Área Seguridad Bancaria, a la que habían pedido que se sume para evitar los desmanes. En su carrera policial, Lucero atravesó situaciones complicadas. “Estuve en muchas situaciones difíciles, pero nunca en una tan complicada como la de aquel día”, expresó. Cuando llegamos a media tarde de ese día, en general estaba tranquilo, pero a eso de las 19 horas se conoció la noticia del fallecimiento de las dos docentes de Comodoro Rivadavia, y allí comenzaron las agresiones, luego las piedras y el fuego”.

El equipo de trabajo de la Fiscalía de Rawson, en este juicio oral y publico, lo conforman, Sebastián Paredes, Gimena Marota, Leonardo Cheuqeman y Florencia Gómez, fiscal jefe.

Fuente: Ministerio Público Fiscal (Rawson)