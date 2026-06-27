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27 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El Centro Cultural Melipal recibe la muestra artística y musical Encuentro Awen

La cita cultural tendrá lugar este sábado 27 de junio a partir de las 16:30 horas. El evento contará con la participación de Jardín Sonoro y danzas folklóricas coordinadas por Sol Kerbage.
Por Redacción Red43

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La actividad cultural de la cordillera renueva sus espacios de intercambio con propuestas que nuclean el aprendizaje, la práctica grupal y el despliegue de diversas disciplinas sobre el escenario. En esta ocasión, la comunidad local podrá disfrutar de una jornada dedicada a las producciones independientes bajo la denominación oficial de Encuentro Awen. Muestra artística y musical.

 

La propuesta está diseñada como una tarde para compartir el trabajo realizado durante esta mitad de año., sirviendo de balance y festejo por las metas alcanzadas en las aulas y talleres formativos del primer semestre. El evento cuenta con el respaldo institucional del Municipio de Esquel a través de sus áreas de cultura.

 

Cronograma, sede y valores de las localidades

 

El desarrollo del festival ha sido fijado para concretarse durante la tarde de este fin de semana en las instalaciones del complejo cultural de gestión estatal más importante de la ciudad. Los detalles logísticos son los siguientes:

 

  • Fecha de realización: Sábado 27 de junio

     

  • Horario de inicio: 16:30 hs

     

  • Lugar del evento: Centro Cultural Esquel Melipal

     

Respecto al sistema de acceso para el público general, los organizadores establecieron un esquema de pases diferenciados según el momento de la adquisición. De este modo, los valores fijados para los ingresos se segmentan en: Entradas anticipadas: $10.000 | En puerta: $12.000.

 

Grilla de actividades y artistas invitados

 

La muestra se destaca por su enfoque inclusivo y generacional, permitiendo la convivencia de múltiples trayectorias y lenguajes sobre el tablado. En el transcurso de la jornada Participarán estudiantes de todas las edades, con presentaciones grupales y ensambles musicales., lo que asegura un repertorio variado en estilos e instrumentaciones.

 

El programa oficial de la velada sumará atractivos especiales para jerarquizar la puesta en escena, entre los que se detallan de forma exacta:

 

  • Participación especial de Jardín Sonoro

     

  • Bailes folklóricos a cargo de la profesora Sol Kerbage

     

Las comisiones organizadoras renovaron la invitación a los vecinos de la localidad para acompañar a los protagonistas en este cierre de etapa, expresando de cara al inicio de las funciones: ¡Los esperamos para celebrar el arte, la música y el encuentro!

 

Vías de comunicación para informes y reservas

 

Para aquellos interesados en realizar consultas sobre el retiro de pases, horarios de boletería o especificaciones del evento, se pusieron a disposición de la ciudadanía los siguientes canales telefónicos directos (atendidos por Pablo, Sebastián y Tania, tal como lo consigna el afiche informativo):

 

  • Contactos

     

  • 2945 604648

     

  • 221 6699080

     

  • 2945 330257

     

T.B

 

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