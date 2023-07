A un hombre de Puerto Madryn le secuestraron el auto después de no pasar el test de alcoholemia. Todo pasó cuando el sujeto escapó de la policía en una breve persecución, ya que no hizo caso a las señales del personal policial.



Al confirmar el hecho, el segundo jefe de la Unidad Regional Puerto Madryn de la policía del Chubut, comisario mayor Marcelo Rodríguez, explicó que al proceder a identificar al sujeto se constató que presentaba un fuerte aliento etílico, y no podría coordinar sus movimientos motrices.



Fue por ello que se le practicó el test de alcoholemia que arrojó como resultado 2,05 gramos de alcohol en sangre porque lo que fue demorado y trasladado a la comisaría primera de esa ciudad, y el vehículo secuestradosta madrugada en la intersección de las calles Belgrano y Mitre en pleno centro de la ciudad de Puerto Madryn.