Vecinos del Bº Badén reclaman los servicios de luz y agua potable: "Estamos cansados, no entendemos porqué nos mienten"

Esta mañana, vecinos y vecinas de la parte alta del Bº Badén I se manifestaron en el municipio en reclamo de servicios básicos, como luz y agua potable.

En 2022 mantuvieron reuniones y audiencias con el intendente Ongarato, quien recorrió el barrio junto a funcionarios del municipio para evaluar las necesidades de los vecinos.

"Una vez más estamos reclamando servicios básicos como luz y agua. El tema del agua es más complicado, pero se habían comprometido a solucionar lo de la luz. Hace un año tenemos la promesa de Ongarato", sostuvo Mayra, vecina del Bº Badén.

"Hicimos notas, tenemos la carpeta con los archivos de todos los vecinos, estamos cansados de venir, de hablar de buena manera y presentar las cosas legalmente como corresponde. Lamentablemente tenemos que venir con bombos y reclamar de esa manera porque estamos cansados", lamentó.

"No entendemos porqué nos mienten y no tenemos el derecho que tienen todos los vecinos. No elegimos estar ahí, no es lindo, tenemos que calefaccionar nos con leña, el metro de leña esta carísimo, para bañarnos tenemos que bañarnos con un fuentón al lado del fuego porque ni siquiera tenemos el acceso a la electricidad para ponernos un calentador y bañarnos calentitos", expuso sobre la situación cotidiana que viven los vecinos.

La vecina resaltó el pedido por el servicio de luz y agua potable que lleva más de 4 años.

"El año pasado nos prometieron soluciones, estuvo el intendente y Herman Torres. Pedimos el mejoramiento de las calles y el acceso a una rotonda porque no sube la ambulancia ni los bomberos. Ellos se comprometen pero nunca hacen nada, esa es la realidad", lamentó.