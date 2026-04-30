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30 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Abren la convocatoria para el programa "Cultura Presente 2026" en Esquel

La convocatoria está destinada a proyectos de danza y música que aborden temáticas de derechos humanos. Se seleccionarán dos propuestas con financiamiento de $1.300.000 cada una.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel lanzó una nueva convocatoria para la edición 2026 del programa de fomento destinado a proyectos de producción artística. La iniciativa busca promover la creación de producciones inéditas que aborden temáticas vinculadas a los derechos humanos.

 

 

Esta edición está dirigida a artistas, grupos o agrupaciones que cuenten con personería jurídica y se desempeñen en las disciplinas de danza y música.

 

 

El programa seleccionará dos propuestas. Cada una de ellas recibirá un incentivo económico de $1.300.000, destinado a cubrir los costos de producción y los honorarios de los participantes.

 

 

El cronograma establecido para la convocatoria comprende las siguientes fechas:

 

Apertura de inscripciones: 4 de mayo.

 

Cierre de la convocatoria: 12 de junio.

 

Publicación de resultados: 30 de junio.

 

Inicio de presentaciones: A partir del 1 de septiembre.

 

Inscripción

 

Los interesados en participar deben realizar el trámite de inscripción completando el formulario digital habilitado: Formulario de inscripción Cultura Presente 2026.



M.G

 

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