Abren la convocatoria para el programa "Cultura Presente 2026" en Esquel

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel lanzó una nueva convocatoria para la edición 2026 del programa de fomento destinado a proyectos de producción artística. La iniciativa busca promover la creación de producciones inéditas que aborden temáticas vinculadas a los derechos humanos.





Esta edición está dirigida a artistas, grupos o agrupaciones que cuenten con personería jurídica y se desempeñen en las disciplinas de danza y música.

El programa seleccionará dos propuestas. Cada una de ellas recibirá un incentivo económico de $1.300.000, destinado a cubrir los costos de producción y los honorarios de los participantes.





El cronograma establecido para la convocatoria comprende las siguientes fechas:

Apertura de inscripciones: 4 de mayo.

Cierre de la convocatoria: 12 de junio.

Publicación de resultados: 30 de junio.

Inicio de presentaciones: A partir del 1 de septiembre.

Inscripción

Los interesados en participar deben realizar el trámite de inscripción completando el formulario digital habilitado: Formulario de inscripción Cultura Presente 2026.







M.G