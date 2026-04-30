Una seguidilla de robos con un mismo sospechoso

Un hombre quedó imputado por robos en El Bolsón luego de que la Justicia le atribuyera tres hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2026. Según la acusación fiscal, los episodios incluyeron sustracciones en la vía pública y en comercios. El acusado permanece actualmente bajo prisión preventiva en el marco de otra causa.

Tres episodios en distintos puntos de El Bolsón

El primero de los hechos se registró el 3 de febrero por la tarde. De acuerdo con la investigación, el imputado habría sustraído sin ejercer fuerza un equipo de música con sus accesorios, que se encontraba en la caja de una camioneta estacionada sobre calle Castelli, frente a un local comercial.

El segundo episodio ocurrió un mes después, el 3 de marzo durante la madrugada, y fue atribuido en carácter de coautor. La acusación sostiene que el hombre habría ingresado junto a otra persona a un comercio tras dañar la puerta de acceso. Una vez en el interior, ambos se habrían apoderado de diversos elementos vinculados a la actividad de barbería, además de indumentaria y dinero en efectivo.

El tercer hecho se registró el 10 de marzo por la tarde en una ferretería ubicada sobre calle San Martín. En esa ocasión, el acusado habría ingresado junto a una mujer y tomado una bolsa de electrodos que se encontraba sobre el mostrador. Luego, se retiraron del lugar y abordaron un vehículo.

Pruebas y avance de la causa

La imputación se sustenta en las denuncias radicadas en cada uno de los casos, así como en informes elaborados por la División Judicial de Investigaciones. Entre los elementos valorados por la Fiscalía se encuentra el análisis de registros fílmicos, que habrían permitido identificar al imputado en los distintos escenarios y reconstruir la secuencia de los hechos.

Por su parte, la Defensa Pública Penal indicó que el acusado sostiene una versión diferente respecto de lo ocurrido. Sin embargo, no formuló objeciones a la acusación ni al plazo solicitado por la Fiscalía, al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 130 del Código Procesal Penal.

Además, la defensa señaló que el plazo de cuatro meses dispuesto resulta adecuado para avanzar en su teoría del caso y analizar posibles alternativas en conjunto con otro expediente en el que el imputado ya se encuentra detenido.

Decisión judicial y próximos pasos

Al momento de resolver, el magistrado tuvo por formulados los cargos en relación a las conductas atribuidas, que fueron encuadradas (según la acusación fiscal) en dos delitos de hurto y uno de robo, conforme a los artículos 45, 162 y 164 del Código Penal.

Asimismo, se dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses, período durante el cual se profundizarán las medidas probatorias y se definirá la evolución del proceso judicial.

El caso continuará su curso mientras el imputado permanece detenido en otra causa.

O.P.