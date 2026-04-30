“Todos llegan de la mejor manera, ahora a disfrutar”

Sus siete pupilos están ya listos para dar los mejor. Solo tienen que disfrutar el momento y no pensar solamente en el podio.

Si manejan la cabeza, todos saben que pueden dar la sorpresa en Esquel y ser los mejores en su categoría.

Por cuestiones reglamentarias no pudieron, durante esta semana, usar el muro de Escalada del Club Andino Esquel porque se lo está acondicionado para el Torneo Nacional que arrancará este viernes. Ninguno de los competidores puede conocer el grado de dificultad de cada una de las estaciones. Será todo sorpresa, como debe ser.

“La verdad que por todo el trabajo previo que venimos haciendo, esperemos que el torneo sea de la calidad que se merece”.

"La verdad que estoy contento porque se han previsto muchas cosas y con tiempo lo hemos podido resolver. Salvo que haya algún imprevisto, esto va a ser una fiesta. Ya los padres están trabajando en el buffet, los competidores están todos bien”, destacó Nahuel Niseggi, instructor del Club Andino Esquel.

“La verdad que llegan todos llegan, de muy buena forma, así que bueno, ahora queda disfrutar.”

“Tenemos un equipo hermoso. La verdad que se vienen preparando hace mucho para esto. Nosotros tenemos un buen nivel en la Patagonia, tenemos un buen nivel en la provincia”.

“Más allá que es un deporte individual, ellos aprenden en equipo y se emulan constantemente en equipo. Que den lo mejor que tienen y que se diviertan. Y que representen al club de la mejor forma y a su historia también. Porque son chicos que vienen hace tiempo entrenándose”.