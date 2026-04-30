Trelew: principio de incendio en el pabellón femenino del IPP tras una pelea

Un principio de incendio se registró este miércoles por la noche en el pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial (IPP), ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3 en Trelew. El foco ígneo se originó alrededor de las 20:00 horas en el módulo 1 y fue rápidamente controlado por el personal policial, sin que se reportaran personas heridas.

El jefe del Área Penitenciaria de la Policía del Chubut, comisario inspector Gabriel Araujo, explicó que el incidente se desató a raíz de una discusión y posterior pelea entre dos mujeres alojadas en el sector. Como consecuencia del altercado, se produjo fuego sobre un colchón en un espacio común, el cual fue sofocado de inmediato por los agentes.

Araujo destacó que no hubo lesionados, ni entre las internas ni entre el personal policial. Solo una de las mujeres fue trasladada de manera preventiva a la enfermería para un control de signos vitales, sin presentar complicaciones. Actualmente, el pabellón aloja a unas 15 mujeres distribuidas en celdas individuales dentro de ese mismo sector.

Por otra parte, el funcionario policial desmintió de forma categórica las versiones que vinculaban el suceso con Mariela Altamirano, la madre de Ángel. En cuanto a las dos internas involucradas en la pelea, confirmó que son oriundas de Trelew y se encuentran detenidas por causas de robo agravado.

Tras el episodio, las autoridades penitenciarias anticiparon que se evaluarán medidas internas para reorganizar la convivencia en el pabellón, lo que incluirá el análisis de las relaciones interpersonales y la implementación de nuevos horarios en el módulo.





M.G