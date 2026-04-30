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Por Redacción Red43

Trelew: a un mes y medio de la fuga, continúa la búsqueda de Darío "El Loco" Cárdenas

Darío Fernando Cárdenas huyó el pasado 16 de marzo en medio de un traslado al centro de la ciudad. Su familia política y la policía advierten sobre su peligrosidad.
Por Redacción Red43

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La División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew ratificó el pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Darío Fernando "El Loco" Cárdenas, quien permanece prófugo desde el pasado 16 de marzo. El sujeto se encontraba cumpliendo una condena en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) por el homicidio de Damián Sena, ocurrido en agosto de 2021.

 

La fuga se produjo durante un traslado a una clínica ubicada en la calle Belgrano, en el centro de la ciudad, donde Cárdenas asistía a una sesión con su psicólogo. Según los reportes policiales, el condenado aprovechó un descuido para saltar desde un primer piso hacia la vía pública. En la calle lo aguardaba una motocicleta que fue abandonada a las pocas cuadras; posteriormente, habría abordado un automóvil cuyo rastro se perdió en las inmediaciones del barrio INTA.

 

A más de un mes y medio del hecho, las fuerzas de seguridad mantienen los operativos de búsqueda en distintos puntos de la provincia para evitar que logre evadir el cumplimiento de su condena.

 

Cárdenas fue declarado culpable por el crimen de Damián Sena en el barrio Malvinas Argentinas mediante un veredicto de un juicio por jurados. Las autoridades policiales lo describen como una persona sumamente peligrosa, violenta y con capacidad para moverse y ocultarse, estando vinculado anteriormente a la banda conocida como “Los Ramones”.

 

Silvia Nievas, madre de la víctima, expresó su preocupación por la falta de novedades en la recaptura: “Costó un montón llegar a una condena, fue un juicio por jurados. Es un hombre muy peligroso que tiene los medios para fugarse y comenzar una vida en otro lado; hay que recapturarlo cuanto antes”.

 

La Policía del Chubut solicita a la ciudadanía que cualquier información sobre su paradero sea reportada de inmediato a la dependencia policial más cercana o a los números de emergencia, bajo estrictas condiciones de reserva.

 

 



M.G

 

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