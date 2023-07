En el marco de la campaña electoral, la izquierda tuvo a su fórmula presidencial en la provincia. Esta semana llegaron a Chubut Gabriel Solano y Vilma Ripoll, los candidatos a presidente y vice del Frente de Izquierda Unidad, para apoyar la campaña de su lista provincial. Ambos precandidatos nacionales fueron parte del acto de presentación de candidaturas provinciales y municipales de la alianza que se realizó el lunes por la mañana en Comodoro Rivadavia. El martes, Ripoll y Emilse Saavedra, la candidata a gobernadora de la izquierda, participaron en Rawson de un Encuentro contra la criminalización de la protesta.

Al respecto de su paso por la provincia, Vilma Ripoll afirmó: “vine a saludar a este pueblo del Chubutazo y a solidarizarme con los 16 procesados por defender el agua. El plan de los capitalistas abarca desde Jujuy hasta el sur; quieren criminalizar la protesta y perseguir a los que luchan por una vida digna. En estas elecciones hay un campeonato de la derecha por ver quién ajusta y reprime más, quien entrega más los bienes comunes. La izquierda tiene que disputar con fuerza contra estos sectores; porque los ataques tipo Morales es lo que se viene en el país y la gente va a responder con rebelión como está pasando en Jujuy. Y para lo que se viene, necesitamos una izquierda fuerte, más grande, que dispute y convoque. Queremos dar ese debate ahora en las PASO porque lamentablemente Bregman y Del Caño no quisieron venir a debatir esto en el Plenario de la Izquierda que convocamos el MST y PO al que fueron más de 20 mil participantes. No está en peligro la unidad del FIT-U, pero queremos cambiar el perfil del frente y que se discuta todo con la militancia y los simpatizantes siendo protagonistas, no entre cuatro paredes. Ese es el camino para que la izquierda se transforme en alternativa para millones”.

Por su parte, Emilse Saavedra candidata a gobernadora opinó sobre el acto de la izquierda en Comodoro Rivadavia; sostuvo que “es un evento importante porque es la primera vez que el FITU se presenta en Comodoro”. Durante la recorrida siguieron por Rawson, en una actividad que inició con un acto que tuvo la palabra de organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientales, pueblos originarios y partidos políticos de izquierda, donde la pre candidata Ripoll fue encargada de cerrar el evento para posteriormente movilizar por la ciudad. Al respecto, Saavedra afirmó que “vinimos a Rawson con mi compañera Vilma Ripoll para exigir el sobreseimiento y cierre de la causa de los 16 vecinos y a apoyar a todos los luchadores que están siendo criminalizados. Porque ¿cuál es el modelo que quieren aplicar Luque o Torres? ¿El de Jujuy, el de Salta o el de Santa Cruz, donde quieren encarcelar docentes? Nuestro compromiso está en las calles, en las rutas y donde haya que estar para hacerles frente; porque ellos son megaminería, ajuste y represión de la mano del FMI y nosotres queremos romper ese lazo, dejar de pagar la deuda y priorizar de verdad la salud y la educación”, finalizó.

M.C.