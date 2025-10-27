13°
elecciones |
Por Redacción Red43

Consejo de la Magistratura: los resultados finales

Ezio Tracanna se impuso en la circunscripción Esquel para consejero popular del Consejo de la Magistratura. Acá los resultados finales. 
Por Redacción Red43

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría Electoral Permanente de la provincia del Chubut, los resultados para la elección de representantes al Consejo de la Magistratura en la circunscripción Esquel arrojaron un escenario competitivo, con una leve ventaja del Frente Unidos Podemos, que obtuvo el 26,7% de los votos (12.896 sufragios). Muy cerca se ubicó La Libertad Avanza, con el 26,33% (12.720 votos).

 

En tercer lugar se posicionó Despierta Chubut, que alcanzó el 20,69% (9.993 votos), seguida por La Fuerza del Trabajo Chubutense, con el 8% (3.862 votos). Más atrás se ubicaron el Partido Independiente del Chubut, con el 3,07% (1.483 votos), y el GEN, con el 2,76% (1.331 votos).

 

Con estos resultados, las agrupaciones Frente Unidos Podemos y La Libertad Avanza se consolidaron como las ganadoras en la circunscripción Esquel, de acuerdo con los datos oficiales del escrutinio difundido este lunes por el organismo electoral provincial.

 

En Trelew también se eligieron representantes al Consejo de la Magistratura. Según los datos aportados por la Secretaría Electoral Permanente de la provincia de Chubut, en el Valle ganó el candidato de La Libertad Avanza con un 30,29% de los votos, seguido por el candidato de Despierta Chubut que obtuvo el 19,81%. En tercer lugar se ubicó el Frente Unidos Podemos con el 17,83%. 

 

La Fuerza del Trabajo Chubutense obtuvo un 14,45% de los votos , el PICH un 4,42%, y el GEN obtuvo un 2,88%.

 

 

R.G.

 

