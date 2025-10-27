12°
Lunes 27 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

¿Qué pasa si no votaste en las elecciones 2025 en Chubut?

El nuevo Código Electoral Provincial impone una sanción adicional a la nacional para quienes no emitieron su voto, además de incluirlos en un registro que podría afectar gestiones administrativas. Los detalles.  
El Tribunal Electoral de Chubut informó las sanciones que alcanzarán a las personas que no concurrieron a votar en las elecciones legislativas 2025. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Electoral Provincial, la provincia sumará una multa propia a la establecida por la legislación nacional.

 

De esta manera, los ciudadanos que no asistieron a las urnas deberán afrontar dos sanciones: la multa nacional, que va de $50 a $500, y una provincial equivalente a medio JUS, una unidad judicial que actualmente ronda los $35.000 y se actualiza periódicamente según la inflación.

 

Además, se implementará un Registro Provincial de Infractores Electorales, donde se incorporarán los datos de quienes no cumplieron con su deber cívico. Este registro podrá ser consultado por organismos estatales y municipales, que tendrán la facultad de exigir el certificado de voto o el comprobante de multa paga como requisito para realizar ciertos trámites, como la renovación del DNI o la licencia de conducir.

 

Con esta medida, Chubut refuerza su autonomía electoral y endurece el control sobre el cumplimiento del voto obligatorio, marcando un nuevo precedente en la historia electoral provincial.

 

 

