El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Esquel y Zona, Miguel Álvarez, se refirió a la reapertura de las paritarias salariales del sector.

"Se hizo un pedido de reunión con el sector empresario, pero ayer no aparecieron. Eso es así, es normal. La versión que dan es que como el gobierno está hablando de una suma fija, ellos se van a sentar después de que sepan de cuánto es", indicó.

"Espero que esta cifra sea importante porque el golpe fue duro para el bolsillo del trabajador de comercio que tiene mucha carga, responsabilidades y no hay previsibilidad. Tanta inestabilidad no le hace bien su salud mental. No puede prever con su sueldo, sea poco o mucho, qué es lo que va a hacer", sostuvo.

El secretario general no quiso dar declaraciones sobre los porcentajes de aumento que se solicitan desde el sindicato.

"No hablo de plata y me manejo con la información cierta cuando la tengo escrita por la Federación y homologado por el Ministerio de Trabajo. Se habla de una suma fija, espero que sea importante y compense por lo menos este 22% , que es un poco más porque ya venimos con alguna perdida", sostuvo.

"Espero que esta negociación esté acorde a los tiempos que vivimos, a esta inestabilidad, a esta cuestión que no se puede prever y planificar, y esta disparada infernal de precios", agregó.