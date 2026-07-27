Fondos para la producción de alimentos: productores locales pueden presentar proyectos

Se puso en marcha una nueva línea de financiamiento destinada a fortalecer proyectos de agroecología y sistemas alimentarios sostenibles en la región patagónica. La iniciativa busca acompañar propuestas productivas, comunitarias e institucionales que promuevan la producción sustentable de alimentos, el cuidado del suelo y el desarrollo socioeconómico local.

Entre los potenciales destinatarios se encuentran productores familiares, cooperativas, comunidades rurales y organizaciones de la sociedad civil de distintas localidades, donde productores y emprendedores de Esquel y la zona cordillerana quedan comprendidos para presentar sus postulaciones. El programa contempla la asignación de recursos económicos y acompañamiento técnico para consolidar la producción, agregación de valor y comercialización.

Los proyectos que resulten seleccionados podrán acceder a fondos destinados a la adquisición de equipamiento, mejora de infraestructura productiva, insumos e instancias de capacitación. Con esta herramienta se procura potenciar el trabajo articulado en la región y afianzar circuitos de distribución directa entre productores y consumidores.

Los términos de la convocatoria, criterios de elegibilidad y formularios de inscripción están disponibles a través de los canales institucionales de los organismos promotores. Las personas u organizaciones interesadas de la zona podrán enviar sus propuestas dentro de los plazos establecidos en la presentación formal del programa: agroecologia.alimentaris.org.ar. Para conocer las bases y consultas, escribir a convocatoria@alimentaris.org.ar

EBW