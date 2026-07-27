Caputo pidió "paciencia" y admitió una baja en el empleo formal

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, encabezó una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía junto al titular de la cartera, Luis Caputo, para repasar la marcha del programa financiero y la situación macroeconómica del país. En el marco de su agenda oficial, la funcionaria sostuvo que la economía nacional transita por "un buen camino" y descartó que la Argentina vaya a necesitar financiamiento adicional por parte del organismo para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Durante la presentación ante los medios, la conducción del organismo multilateral respaldó el rumbo fiscal y la acumulación de reservas por parte del Banco Central. No obstante, Georgieva reconoció la complejidad del proceso de transformación y puso foco en el mercado laboral al admitir preocupación por el incremento de la informalidad. "La transformación es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza", afirmó la funcionaria, al tiempo que remarcó que el desafío principal radica en generar los incentivos adecuados para mejorar la calidad del empleo y garantizar que los progresos alcancen a toda la población.

Por su parte, el ministro de Economía detalló las conversaciones mantenidas sobre el panorama del empleo en el país. "Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números. Sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció", explicó el funcionario. Frente a este diagnóstico, Caputo solicitó moderar las expectativas respecto a los plazos de recuperación de los indicadores sociales y laborales. "Todos estos cambios llevan tiempo y hay que tener la perseverancia y la paciencia que ella dice", enfatizó.

En relación con la política cambiaria, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que la cotización de las divisas y el esquema cambiario no formaron parte del temario abordado con la comitiva internacional. "Del tipo de cambio ni siquiera hablamos", aseveró Caputo al ser consultado sobre las definiciones relativas al valor del dólar.

La agenda de la máxima autoridad del FMI en el país incluye una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei y el gabinete nacional, un conversatorio universitario en el Palacio Libertad y una cena con representantes del sector empresarial. En tanto, las actividades oficiales continuarán con una visita técnica a la formación de Vaca Muerta para mantener un encuentro con las autoridades de YPF.

EBW