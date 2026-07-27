-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 27 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquelrutasahora
27 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Estado de rutas: precaución en los accesos y conexiones con Esquel

Las rutas nacionales que conectan Esquel con las principales localidades de la región se encuentran habilitadas, aunque la presencia de nieve en banquinas, humedad, riego con sal y sectores con escarcha exigen extrema precaución. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre las condiciones de transitabilidad en la provincia de Chubut. Todos los tramos principales que conectan a la ciudad de Esquel con las demás localidades cordilleranas y la costa provincial permanecen habilitados, pero con presencia de humedad por riego con sal, barro, sectores con escarcha y nieve acumulada en las banquinas.

 

En el trayecto entre Esquel y Trevelin (Ruta Nacional 259), la calzada se presenta húmeda con acumulación de agua en diversos tramos, mientras que las banquinas registran presencia de nieve. Asimismo, se informa sobre presencia de neblina, viento y equipos viales distribuyendo sal en la zona.

 

 

 

Para quienes transiten el tramo de la Ruta Nacional 40 hacia Tecka, la calzada está húmeda por el riego con sal preventivo y las banquinas permanecen inestables, presentando sectores con barro y nieve. A esto se le suman bancos de neblina y ráfagas de viento.

 

Hacia el norte, en el trayecto de la Ruta 40 que va desde Esquel hasta el acceso a Cholila y la conexión hacia El Bolsón, se advierte sobre calzada húmeda por la aplicación de sal y sectores puntuales con escarcha, además de nieve acumulada en las banquinas. También se solicita circular con cuidado por las deformaciones presentes en la traza, principalmente entre Leleque y el arroyo Madera.

 

En tanto, los automovilistas que viajen hacia Gobernador Costa y continúen viaje con destino a Comodoro Rivadavia deberán afrontar condiciones de calzada húmeda por riego de sal y escarcha en sectores. En los tramos que conectan Gobernador Costa, la Ruta Nacional 26 y Comodoro Rivadavia hay banquinas inestables con barro y nieve, presencia de neblina, lloviznas e incluso neviscas aisladas, sumadas a deformaciones y desvíos de ripio en la zona de Facundo y Tamariscos.

 

Desde el organismo vial recordaron que en la totalidad de los corredores cordilleranos se registra la presencia de animales sueltos, viento y maquinarias trabajando, por lo que se exige circular a baja velocidad y respetar las prevenciones vigentes.

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Una familia de Esquel volcó en la Ruta 40 por las condiciones climáticas
2
 Realizó siete disparos desde un auto y fue detenido
3
 Peleas a la salida de un boliche: dos policías sufrieron la fractura de tabique
4
 Sueldos de julio en Chubut: cuándo depositan a activos y jubilados
5
 Un conductor volcó sobre la Ruta 40 entre Tecka y Esquel y salió ileso
1
 Estado de rutas: precaución en los accesos y conexiones con Esquel
2
 Saberes tradicionales y producción: el uso de plantas locales para teñir lana en Trevelin
3
 Caputo pidió "paciencia" y admitió una baja en el empleo formal
4
 Fondos para la producción de alimentos: productores locales pueden presentar proyectos
5
 No llegó a Esquel el vuelo de Aerolíneas: se desvió a Neuquén y retornó a Buenos Aires
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -