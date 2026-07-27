Estado de rutas: precaución en los accesos y conexiones con Esquel

Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre las condiciones de transitabilidad en la provincia de Chubut. Todos los tramos principales que conectan a la ciudad de Esquel con las demás localidades cordilleranas y la costa provincial permanecen habilitados, pero con presencia de humedad por riego con sal, barro, sectores con escarcha y nieve acumulada en las banquinas.

En el trayecto entre Esquel y Trevelin (Ruta Nacional 259), la calzada se presenta húmeda con acumulación de agua en diversos tramos, mientras que las banquinas registran presencia de nieve. Asimismo, se informa sobre presencia de neblina, viento y equipos viales distribuyendo sal en la zona.

Para quienes transiten el tramo de la Ruta Nacional 40 hacia Tecka, la calzada está húmeda por el riego con sal preventivo y las banquinas permanecen inestables, presentando sectores con barro y nieve. A esto se le suman bancos de neblina y ráfagas de viento.

Hacia el norte, en el trayecto de la Ruta 40 que va desde Esquel hasta el acceso a Cholila y la conexión hacia El Bolsón, se advierte sobre calzada húmeda por la aplicación de sal y sectores puntuales con escarcha, además de nieve acumulada en las banquinas. También se solicita circular con cuidado por las deformaciones presentes en la traza, principalmente entre Leleque y el arroyo Madera.

En tanto, los automovilistas que viajen hacia Gobernador Costa y continúen viaje con destino a Comodoro Rivadavia deberán afrontar condiciones de calzada húmeda por riego de sal y escarcha en sectores. En los tramos que conectan Gobernador Costa, la Ruta Nacional 26 y Comodoro Rivadavia hay banquinas inestables con barro y nieve, presencia de neblina, lloviznas e incluso neviscas aisladas, sumadas a deformaciones y desvíos de ripio en la zona de Facundo y Tamariscos.

Desde el organismo vial recordaron que en la totalidad de los corredores cordilleranos se registra la presencia de animales sueltos, viento y maquinarias trabajando, por lo que se exige circular a baja velocidad y respetar las prevenciones vigentes.