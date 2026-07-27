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27 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Saberes tradicionales y producción: el uso de plantas locales para teñir lana en Trevelin

La Agencia de Extensión Rural Trevelin albergó un taller de tintes naturales organizado por CECAIN y el Parque Nacional Los Alerces. La capacitación buscó revalorizar la lana y la flora local. 
Por Redacción Red43

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El sábado 25 de julio se llevó a cabo el taller titulado "Tintes Naturales: valor agregado a la lana a través de plantas tintóreas de la Patagonia" en las instalaciones de la Agencia de Extensión Rural Trevelin. La actividad contó con la organización conjunta del Centro de Capacitación e Investigación de la Agricultura Familiar (CECAIN) y el Parque Nacional Los Alerces, reuniendo a artesanos, hilanderas, emprendedores y vecinos interesados en la temática.

 

 

 

La capacitación estuvo a cargo de Carolina Báez, referente de Luna Lanar, quien compartió contenidos y experiencias enfocados en la identificación de la flora regional y el desarrollo de técnicas para la obtención de colorantes de origen vegetal. Durante la jornada, los asistentes abordaron aspectos vinculados al rescate de saberes tradicionales y la aplicación de métodos de teñido sustentables.

 

 

 

La propuesta apuntó a visibilizar la biodiversidad del territorio como una oportunidad para el desarrollo productivo y cultural. Con el uso de plantas autóctonas, la lana adquiere un elemento diferenciador que vincula la producción con el paisaje, la preservación de los oficios artesanales y el resguardo de la identidad local.

 

 

 

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros buscan afianzar los lazos comunitarios y promover el aprendizaje colectivo, ofreciendo herramientas para acompañar iniciativas productivas sostenibles en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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